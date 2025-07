Zum Kulturfestival in der Gärtnerei Berg in Morbach kamen nur recht wenige Besucher. Grund zur Freude gab es aber bei der Spendenübergabe der Hunsrückheizer an die Vertreter des Christlichen Hospizvereins Morbach.

Im Konzertgeschäft gibt es zwei Welten: Während Auftritte der großen Stars trotz oft horrender Eintrittspreise meist ausverkauft sind, haben es kleinere Veranstalter schwer. Jüngstes Beispiel: das alljährliche Kulturfestival in der Gärtnerei Berg in Morbach, eine kreisübergreifende Gemeinschaftsproduktion der Vereine Blue Note und Kunst im Gewächshaus, zu dem bei idealem Wetter gerade mal 70 Besucher kamen.

Dabei hätte diese Veranstaltung im besonderen Freiluft-Ambiente der Gärtnerei schon allein wegen einer besonderen Scheckübergabe ein größeres Publikum verdient gehabt. Am besten so groß wie eine Woche vorher bei den Charity-Abenden des Motorradclubs Hunsrückheizer im Garten des Gasthauses Dahlheimer in Hottenbach, wo am zweiten Tag vor mehr als 300 Gästen unter anderem Motorräder zugunsten des Hospizvereins Morbach versteigert wurden.

Mehr Geld als im Jahr davor

Alles diente dabei dem guten Zweck. Initiator Johannes Kuhn machte es bei der Übergabe in Morbach spannend, nachdem bereits bei der Premiere im vorigen Jahr erstaunliche 10.350 Euro zusammengekommen waren. Der ehemalige Softwareunternehmer, der nach dem Verkauf seiner Firma in seinen Heimatort Langweiler zurückgekehrt ist, ließ das Publikum schätzen, wie viel es diesmal war. Einen Tipp hatte er noch parat. Als Unternehmer sei es immer sein Ziel gewesen, das Ergebnis jedes Jahr zu verbessern. Die richtige Summe riet niemand. Kein Wunder: Denn auf dem Scheck stand die sensationell hohe Zahl 18.743 Euro.

Elke Weyand, die Vorsitzende des Hospizvereins, war zu Tränen gerührt: „Wir sind überwältigt“, sagte sie. „Ihr habt gezeigt, wie groß euer Herz ist“, meinte sie an die Adresse der Hunsrückheizer, die im nächsten Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiern. Dann soll es wieder eine Charity-Party in Hottenbach geben – und wieder zugunsten des Hospizvereins. „Keiner spricht gern über den Tod. Aber wenn er anklopft, ist man froh, dass es solche professionelle Hilfe gibt“, würdigte Johannes Kuhn die Arbeit des Vereins, der auch einige Orte in der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen betreut.

i Der Explosive Gypsy-Rock von Sängerin Lidiya Koycheva und ihrem Balkan Orchestra ging vom ersten Ton an in die Beine. Knaudt Kurt. Kurt Knaudt

Während die Hunsrückheizer und der Hospizverein allen Grund zur Freude hatte, gab es seitens der Veranstalter lange Gesichter. Keiner konnte sich erklären, warum das Festival diesmal so viel schlechter als in früheren Jahren besucht wurde. Lag’s an den vielen Konkurrenzveranstaltungen in der Region? Fakt ist, dass mehr Besucher aus dem Raum Idar-Oberstein als aus Morbach selbst da waren.

Enttäuscht war auch Michael Weber, der Vorsitzende von Blue Note, der Dieter Hochreuther abgelöst hat. Mit dem Programm, für das er erstmals verantwortlich zeichnete, war er hingegen zufrieden. Begonnen hatte der Tag mit dem Zauberkünstler Jakob Mathias aus St. Wendel, der mit seinen Tricks, die er mit einer Portion Comedy garnierte, eine sympathisch-unterhaltsame Show bot.

All that Jazz ist eine Band mit sechs Musikern im gesetzten Alter, darunter Lokalmatador Wolfgang Herbst aus Hottenbach am Schlagzeug, die bekannte und weniger bekannte Jazz-Klassiker covert. Der Gute-Laune-Musik mit Evergreens wie „Ice Cream“ und „What a wonderful world“ folgte ein Auftritt, der auf ganz andere Art für Stimmung sorgte.

Aus Turin angereist

Der energiegeladene Sound von Lidiya Koycheva und dem Balkan Orchestra aus Bulgarien geht vom ersten Ton an in die Beine – und bleibt dort auch. Im Zentrum des Gypsy-Balkan-Rocks steht Lidiya Koycheva mit ihrer mitreißenden, variablen Stimme. Im Höchsttempo, nur selten unterbrochen von ruhigen Passagen, geht es wie entfesselt von Lied zu Lied. Da stört es auch kaum, dass sich die Stücke ähneln.

Der Bandleaderin und den sechs exzellenten Musikern war nicht anzumerken, dass sie direkt von einem Auftritt in Turin angereist waren. Von Müdigkeit war nichts zu spüren. Und gleich am nächsten Morgen ging’s zu einem Gig nach Süditalien.