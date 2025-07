Höhen und Tiefen durchwanderten die Leichtathletinnen des LAZ Birkenfeld bei der Deutschen U18-Meisterschaft in Wattenscheid. Während die 4x100-Meter-Staffel das Ziel nicht erreichte, zeigten Helena Gouverneur und Lene Schmidt gute Leistungen bei ihren Einzelstarts.

Außergewöhnlich waren diese Titelkämpfe für den LAZ-Tross. „Für mich war das eine besondere Meisterschaft“, betonte Coach Erik Schmidt und erklärte: „Das LAZ Birkenfeld hat durch die Sperrung des Stadions am Berg in Birkenfeld bewegte Zeiten hinter sich. Nur durch den wirklich beherzten Einsatz von Eltern und Trainerteam konnte überhaupt in Birkenfeld ein leichtathletischer Trainingsbetrieb am Laufen gehalten werden.“ Es sei nicht selbstverständlich, dass die Kreisstadt-Sportler in St. Wendel und Hermeskeil „so toll“ aufgenommen worden seien. Schmidt strich zudem das Engagement des Trainers der LG Idar-Oberstein, Joachim Richter, heraus. „Diese Hilfe hat uns durch die vergangenen Jahre getragen“, sagte der LAZ-Coach.

Kreisrekordstaffel muss Enttäuschung verkraften

Insofern haben viele ihren Anteil daran, dass das LAZ Birkenfeld derzeit so erfolgreich ist. Schmidt stellte klar: „Das LAZ, und die Leichtathletik in Birkenfeld war seit Jahrzehnten nicht mit so vielen Sportlern für Deutsche Jugendmeisterschaften qualifiziert – für uns als Trainerteam ist das schon besonders.“ Der Trainer ergänzte: „Auch die Stimmung unter den Mädels ist wirklich grandios. So etwas trägt einen durch Erfolge, wie den Staffel-Kreisrekord bei der Süddeutschen Meisterschaft, und kleine Enttäuschungen bei der DM.“

Die von Schmidt angesprochene „kleine Enttäuschung“ war das Abschneiden der 4x100-Meter-Staffel, die vor zwei Wochen noch bei der Süddeutschen Meisterschaft den fünf Jahrzehnte alten Kreisrekord verbessert hatte. Wie befürchtet, konnte Imke Nolden in Wattenscheid aber nicht mitlaufen. Ihre Verletzung ließ einen Start einfach nicht zu. Johanna Schneider übernahm ihren Part und sprang damit quasi ins kalte Wasser. Denn auch sie kam aus einer Verletzung, wegen der sie in diesem Jahr noch keinen Wettkampf bestreiten konnte.

„Schade, ich bin sicher, dass eine tolle Zeit herausgekommen wäre“

LAZ-Trainer Erik Schmidt nach der verpatzten Stabübergabe

Der Beginn war allerdings vielversprechend. Lene Schmidt übergab das Staffelholz als Führende an Johanna Schneider, die schnell unterwegs war. Doch dann klappte der Wechsel auf Nora Jansen nicht – und so war das Staffelrennen nach 200 Metern beendet. „Schade, ich bin sicher, dass eine tolle Zeit herausgekommen wäre“, meinte Coach Schmidt, stellte aber klar: „So etwas passiert bei Staffelläufen. Ich bin sicher, dass wir im kommenden Jahr wieder bei der DM am Start sein werden.“

i Helena Gouverneur beendete die 3000 Meter als beste Rheinland-Pfälzerin. Erik Schmidt

Stark trumpfte Helena Gouverneur über 3000 Meter auf. „Sie ist das vielleicht beste Rennen ihres Leben gelaufen“, mutmaßte Coach Schmidt. Sie war mit der langsamsten Meldezeit an den Start gegangen und hatte alleine deshalb schon bei ihrem DM-Debüt wenig zu verlieren. Im ersten der beiden Zeitendläufe fand sie schnell ihren Rennspeed, konnte sich im Feld verstecken und hielt sich an die Tempovorgabe. „Toll war, dass sie stets die Gruppe halten und auch am Ende mit einem unfassbaren Willen in einen Endspurt gehen konnte“, staunte Schmidt. Helena Gouverneur verbesserte sich im Vergleich zu den Süddeutschen Meisterschaften erneut. Mit 10:29,25 Minuten belegte sie in der Endabrechnung den starken 19. Platz. Sie war damit schnellste Athletin aus Rheinland Pfalz. Sie war auch schneller als die amtierende Süddeutsche Meisterin Vianne Sarges vom LC Bingen.

Erstmals seit zwei Jahren nahm Lene Schmidt wieder an einer DM teil. Sie startete über 200 Meter. „Hinter Lene liegen zwei knüppelharte Jahre, die von vielen Verletzungen geprägt waren“, erklärte ihr Vater und Trainer Erik Schmidt. Schon bei der Staffel hatte sie sich in glänzender Form gezeigt, und nun bestätigte sie den Eindruck auch über 200 Meter. Mit 25,67 Minuten rannte sie im vierten Vorlauf auf Bahn 1 wieder eine persönliche Bestleistung. Mit einem bärenstarken Finish schob sie sich auf Rang sechs ihres Vorlaufs und landete in der Endabrechnung auf Rang sechs.