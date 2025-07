Investor und Grundstückseigentümer ziehen sich nach knapper Zustimmung für das Projekt im Birkenfelder Stadtrat zurück. Wie es zu dieser Entscheidung kam und was nun mit der Fläche am Gollenberger Weg passieren könnte.

Eine Seniorenresidenz mit 29 Wohneinheiten und ein Mehrfamilienhaus mit elf Wohnungen sollte auf einem freien Bauplatz zwischen Haidweg und Gollenberger Weg im Baugebiet Feckweilerhaide entstehen. Geplant hatten die beiden Gebäude die Projektentwicklungsfirma Horst Schenk als Investor und Bauherr sowie die Vereinigten Volksbanken Raiffeisenbanken (VVR) mit Sitz in Simmern als Grundstückseigentümer. Bereits 2017 hatten die VVR das Gelände gekauft und gemeinsam mit der Firma Schenk die Planung begonnen. Doch Bauherr und Grundstückseigentümer gaben nun bekannt, dass sie die geplanten Gebäude nicht mehr umsetzen wollen. „Es braucht die vollständige Rückendeckung aller Beteiligten, sonst macht es keinen Sinn zu investieren“, begründet Erik Gregori, Co-Vorstandssprecher der VVR die Entscheidung gegenüber unserer Zeitung.

Warum die Pläne für eine Seniorenresidenz in Birkenfeld zurückgezogen wurden

In einer Sitzung des Birkenfelder Stadtrates Ende Juni war das Bauvorhaben abermals Thema. Denn nach Verzögerungen aufgrund von Einwänden aus der Nachbarschaft und der Corona-Pandemie hätte das Verfahren von vorne beginnen müssen. Für die aktuelle Planung von Seniorenresidenz und Mehrfamilienhaus hätte der Bebauungsplan, der bereits 2023 erstmals zu diesem Zweck abgeändert wurde, erneut verändert werden müssen. Doch dazu braucht es die Zustimmung des Stadtrates. Aus diesem Grund hatten die VVR sowie die Firma Schenk in einer Anfrage an den Rat erneut wissen wollen, wie dessen Mitglieder zu dem Bauvorhaben stehen.

Mit zehn Ja-Stimmen, fünf Nein-Stimmen, und einer Enthaltung fiel die Abstimmung zwar positiv, jedoch nicht eindeutig für die Planung aus. Zumal in der Sitzung Ende Juni nur 16 von 22 Ratsmitgliedern anwesend waren – eine Fehlzahl, die das Votum entscheidend verändern könnte. Es fehle nach dem knappen Votum des Stadtrates an Gewissheit, ob die Kommune einer notwendigen Bebauungsplanänderung zustimmen würde, sagt Gregori. Diese Gewissheit brauche es aber für die VVR und die Firma Schenk, um für eine Änderung abermals viel Geld aufzuwenden. „Wir bewerten diese Entscheidung sehr nüchtern, so etwas passiert immer mal wieder“, fügt Gregori hinzu.

Wie es mit der Fläche im Baugebiet Feckweilerhaide weitergeht

Die Seniorenresidenz und das Mehrfamilienhaus am Gollenberger Weg werden also mit Sicherheit nicht mehr umgesetzt. Das Gelände gehört weiter den VVR. „Aktuell sind wir in der Findungsphase, konkrete Pläne gibt es noch nicht“, sagt Gregori. Doch der Co-Vorstandssprecher nennt einige Optionen, die die Bank nun habe. Die erste Möglichkeit sei, das Grundstück wieder zu verkaufen. Was danach mit der Fläche passiert, liegt nicht mehr in der Hand der VVR. „Wir hätten das Projekt gerne vorangetrieben, müssen aber nun andere Wege gehen.“

Die zweite Möglichkeit der Bank sei, das Grundstück als sogenanntes Vorratsgrundstück zu behalten. Vorratsgrundstücke sind eine Form des Immobilienbesitzes, bei der Grundstücke nicht zur unmittelbaren Nutzung oder Erschließung bestimmt sind, sondern als zukünftige Reserven gehalten werden. In diesem Fall müssten die Birkenfelder sich wohl darauf einstellen, dass die Fläche vorerst, wie bereits seit längerer Zeit als Wiese brachliegt. Der ursprüngliche Bebauungsplan hatte an dieser Stelle den Bau von Einfamilienhäusern vorgesehen.

Eine Umsetzung des Bauvorhabens an anderer Stelle planen VVR und die Firma Schenk aktuell und auch in Zukunft nicht.

Nachbarn wehrten sich gegen Bauvorhaben

Die größten Gegner des Bauprojekts Seniorenresidenz und Mehrfamilienhaus am Gollenberger Weg fanden sich in der direkten Nachbarschaft. Die Kreissiedlungsgesellschaft (KSG), die an diesem Standort mehrere Mietshäuser betreibt, hatte bei der ersten Offenlage der ersten Bebauungsplanänderung Einwände in Bezug auf eine mögliche Verschattung der eigenen Mietshäuser angebracht. Nach Gesprächen mit der VVR und einer Änderung der Planung zog die KSG ihre Einwände zurück.

Nicht einig werden konnten sich die VVR jedoch mit der direkt benachbarten Familie Reiner. Die hatte in Briefen an die Stadt immer wieder ihre Argumente gegen das Projekt vorgebracht. „Die Errichtung eines solchen Gebäudekomplexes stellt eine starke Verdichtung der Bebauung dar. Die Veränderung wäre gewaltig, und unsere Lebensqualität würde stark beeinträchtigt“, begründeten die Nachbarn ihre Gegenwehr. Auch die Argumente der Familie bewogen einige Stadtratsmitglieder gegen das Projekt zu stimmen. „Wir hegen nach der Entscheidung der Planer gegen das Projekt keinerlei Schadenfreude“, sagt Svetlana Reiner gegenüber unserer Zeitung. „An sich handelte es sich bei dem Vorhaben um ein tolles Projekt, es wurde aus unserer Sicht einfach der falsche Platz dafür ausgesucht.“

Das sagen die Stadtratsparteien zu dem Aus für die Seniorenresidenz in Birkenfeld

Gegen Seniorenresidenz und Mehrfamilienhaus am Gollenberger Weg stimmte im Stadtrat unter anderem die Grünen-Fraktion. In Siesbach gegenüber des Gemeinschaftshauses sei vor einiger Zeit ein ähnliches Projekt für seniorengerechtes Wohnen mit anderen Beteiligten umgesetzt worden, sagt Ratsmitglied Andreas Orth (Grüne). „Dort hat sich allerdings gezeigt, dass die Preise zu hoch für die Siesbacher waren und ausschließlich Ortsfremde eingezogen sind.“ Eine ähnliche Entwicklung hätten Orth und die Grünen aufgrund der vorgestellten Planung auch beim Birkenfelder Projekt kommen sehen. „Wir als Grüne wünschen uns bezahlbaren Wohnraum und ein betreutes Wohnen für Senioren, bei dem es einen qualifizierten Pflege-Ansprechpartner direkt im Haus gibt“, fügt Orth hinzu. Auch die Argumente der Familie Reiner seien überzeugend gewesen. „Die Nachbarn haben das Grundstück unter dem Eindruck gekauft, dass nebenan Einfamilienhäuser entstehen. Da muss die Stadt mit ihren Bebauungsplänen verlässlich sein“, fügt der Grüne hinzu.

Die Mitglieder der SPD Fraktion stimmten unterschiedlich ab. „Ich finde es schade, dass das Projekt nicht umgesetzt wird, kann aber gleichzeitig die Argumente der Nachbarn verstehen“, sagt Fraktionsvorsitzende Uta Schmitt. „Wohnraum ist in Birkenfeld knapp und wir müssen auf Dauer mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen. Wo und mit welchem Investor, das muss nun neu diskutiert werden.“

Ratsmitglied Immanuel Hoffmann (CDU), dessen Fraktion für das Projekt gestimmt hat, sagt: „Einerseits bedeutet das Projektende, dass sich Birkenfeld nicht weiterentwickelt, andererseits konnte so ein dauerhafter Streitfall vermieden werden.“ Er hoffe nun auf andere Projekte zum Beispiel das seit Längerem in Planung befindliche Seniorenwohnen der Elisabeth-Stiftung.

Auch die Freien Wähler stimmten für das Projekt. „Es ist nachvollziehbar, dass einige Ratsmitglieder das Bürgerinteresse höher gewertet haben, aber wir brauchen in Birkenfeld Wohnraum“, sagt Fraktionsvorsitzende Sigrid Schöpfer.