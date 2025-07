i Die Storchenvoliere in Schmissberg ist für große und kleine Besucher immer eine Attraktion. Thomas Brodbeck

Es waren stürmische Zeiten für die zehn älteren Störche in und auf der Voliere in Schmißberg, bis sich die Wogen der Liebe geglättet hatten und schließlich Ende Juni der gemeinsame Nachwuchs beringt werden konnte. Im Frühjahr gab es eine stürmische Verliebtheit zwischen Lotte und Flirt. Dabei war die Storchendame seit Jahren fest liiert mit Bernie, mit dem sie zusammen in der Voliere lebt. Doch für ihren Don Juan namens Flirt verließ sie nicht nur das gemeinsame Nest mit Bernie, sie baute auch ein halbes Nest innerhalb des Geheges am gegenüberliegenden Ende, wo Flirt die zweite Hälfte ausbaute. Und sie legte sogar zwei Eier in ihrem Teil des Nestes. Bis schließlich ein Freund von Tom Sessa, der sich seit Jahren liebevoll um die Störche kümmert, eingreifen musste, und die Eier zurück in das gemeinsame Nest mit Bernie legte, das dieser derweil sozusagen warm gehalten hatte.

Ein stürmischer Kampf um die besten Plätze

Denn das halbe Nest am äußersten Volierenrand war zu wacklig und ein Absturz drohte. Doch kaum waren die Eier im Nest von Bernie, lies sie Flirt links liegen. Daraus erwuchs dann auch der Nachwuchs namens Kalle und Kai. Flirt gab sich nicht lange dem Liebeskummer hin, sondern baute ein neues Nest oberhalb des Geheges. Und siehe da: Eine unberingte Dame zog kurz darauf bei ihm ein. Und ihr harmonisches Klappern zeigte allen, wie verliebt die beiden sind. Für gemeinsamen Nachwuchs reichte die Zeit nicht mehr, aber Tom und alle Storchenfreunde hoffen, dass im kommenden Jahr ihnen Nachwuchs schlüpft.

Stürmisch war auch der Kampf um die besten Plätze auf der Voliere. Während anfangs von den Piraten mit heftigen Schnabelhieben alle Konkurrenten vertrieben worden waren, gaben sie dann doch ob der Übermacht auf. Und machten Platz unter anderem für Familie Revo – ein Paar, das rechts vorne auf dem Gehege sein Nest bauen konnte und erfolgreich Juno und Julius großzog.

i Für Groß und Kleine eine spannende Angelegenheit: Die Beringung der Jungstörche durch Martina Kohls. Thomas Brodbeck

Und auch bei den Piraten am höchsten Platz gab es Nachwuchs namens Hansi und Hermann. Direkt unter dem Piratennest zog Cäsar, ein Vorjahreskind der Piraten, mit seiner Partnerin Cleopatra ein. Und ihnen schlüpfte das Storchenkind Iso.

Insgesamt war es jedoch ein durchwachsenes Jahr für alle Familien Adebars: Im Frühjahr war es zu trocken, sodass Nahrung für die Jungstörche fehlte. Es gab einfach zu wenig Insekten und vor allem Regenwürmer, die sich in den tieferen, feuchteren Boden zurückgezogen hatten, unerreichbar für die Störche. Anfang Juni musste noch ein Notquartier in der Schmißberger Voliere freigeräumt werden. Ein Sturm hatte den Jungstorch Elu aus seinem Nest in Hahnweiler geweht, kurz bevor er flügge wurde. Ihn zurückzusetzen in sein Nest hoch oben auf einem Mast war nicht möglich. Und so verbringt er noch einige Tage in Schmißberg, bis er mit den anderen Störchen gemeinsam in den Süden ziehen kann.

Acht brütende Storchenpaare im Kreis Birkenfeld

Für Martina Kohls, die die Störche in Schmißberg beringte, ist es stets eine Herausforderung, die Nester mit den Jungstörchen in luftiger Höhe zu erreichen. Dass fünf Jungstörche in drei Nestern auf der Voliere in Schmissberg saßen, machte es für sie etwas einfacher. Allerdings wäre es ohne die technische Hilfe von Simon Berkler trotzdem wesentlich schwieriger und auch gefährlicher gewesen. Als Mitinhaber und Gesellschafter von Dachdecker Bernhard Lukas in Rötsweiler-Nockenthal stellte er kostenlos seinen Lkw mit Arbeitsbühne zur Verfügung.

i Simon Berkler, Mitinhaber und Gesellschafter von Dachdecker Bernhard Lukas in Rötsweiler-Nockenthal, stellte kostenlos seinen LKW mit Arbeitsbühne zur Verfügung. Thomas Brodbeck

Allein im Landkreis Birkenfeld gibt es acht brütende Storchenpaare: vier in Schmißberg, eines in Gimbweiler mit zwei Jungen, eines in Hoppstädten mit zwei Jungen, eines in Hahnweiler und erstmals in Rimsberg mit einem Jungtier. Und vielleicht im kommenden Jahr dann auch auf dem Artenschutzturm in Niederhambach, wo ja noch das Penthaus ganz oben frei ist und schon von Störchen inspiziert wurde.

Insgesamt ist die Wiederansiedlung der Störche in Rheinland-Pfalz eine große Erfolgsgeschichte. Nachdem im Jahr 2001 das erste Brutpaar gesichtet wurde, sind es mittlerweile über 600. Dieser Erfolg ist sicher auch Menschen wie Tom Sessa und auch Martina Kohls zu verdanken, die in diesem Jahr etwa 40 Störche für das Beringungszentrum in Radolfzell markierte.