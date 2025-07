Seit dem 11. Juli gibt es Döner in Toplage: „Das Döner Haus“ hat direkt an der Aral-Tankstelle bei Fischbach eröffnet – mit denselben Besitzern wie das erfolgreiche Haus in Kirn. Zur Eröffnung kamen rund 50 Gäste, viele angelockt durch das Angebot: ein Döner für nur 1 Euro pro Person. Die Betreiber setzen am neuen Standort nicht auf Franchise, sondern auf ein eigenes Konzept. Die Eröffnung war nur eine Woche zuvor angekündigt worden – trotzdem war der Andrang groß. Geöffnet ist montags bis donnerstags von 11 bis 22 Uhr, freitags und samstags sogar bis 2 Uhr nachts, sonntags von 11 bis 22 Uhr. Nach dem Ansturm in Kirn im Oktober 2024 war klar: Die Dönerfans sind bereit, auch in Weierbach in Schlangen zu stehen. Diesmal mit mehr Platz, neuer Idee und viel Geschmack. Fischbach hat jetzt seinen eigenen Döner-Hotspot – mit Aussicht auf lange Nächte und zufriedene Gäste.