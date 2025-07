Der Mietvertrag für den Idar-Obersteiner Pop-up-Store endete zum 15. Juni. Damit ist eine kurze Phase, die von viel Hoffnung geprägt war, Geschichte. Der Pop-up-Store in Oberstein, der im August 2023 eröffnet worden war, konnte nach einem vielversprechenden Start von vier Monaten Vollbesetzung leider keinen nachhaltigen Erfolg verzeichnen. Trotz eines attraktiven Angebots, bei dem die Fläche zu einer Warmmiete von nur 1 Euro pro Quadratmeter angemietet werden konnten, blieben die erhofften Interessenten aus. Lediglich ansässige Einzelhändler nutzten die Möglichkeit, ihre Ware in den Schaufenstern zu präsentieren, während sich keine weiteren Anfragen von potenziellen Mietern oder Unternehmern mehr ergaben, ziehen die Wirtschaftsförderinnen der Stadt, Caroline Pehlke und Sarah Wagner Bilanz.

Nach Einschätzung der Stadtverwaltung liege dies jedoch nicht nur an den Rahmenbedingungen oder an der Attraktivität der Stadt selbst. Vielmehr spiegele es die aktuelle Situation im Einzelhandel wider, die in kleineren Städten kaum noch eine nachhaltige Perspektive bietet. Die Anmerkungen aus der Bevölkerung, dass die Kommune sich für mehr Einzelhandel stark machen sollte, seien in der heutigen Zeit kaum noch zeitgemäß. „Es gab mehrfach Bestrebungen seitens der Verwaltung, mit größeren Ketten und Einzelhandelsunternehmen Kontakt aufzunehmen. Die Rückmeldungen waren jedoch stets ähnlich: Jeder Standort wird genau geprüft, und es ist eher die Tendenz, Flächen zu verkleinern oder Geschäfte zu schließen, anstatt neue Filialen zu eröffnen oder bestehende zu erweitern. Jeder einzelne Bürger sollte daher sein eigenes Konsum- und Kaufverhalten reflektieren und überlegen, wo er seine Waren bezieht. Denn auch dieses Verhalten hat in den vergangenen Jahren zum Rückgang des kleinen Gewerbes beigetragen“, betonen Pehlke und Wagner.

Zwei Innenstadtbereiche

Gleichzeitig zeige sich aber auch, dass die Menschen nach mehr Freizeitmöglichkeiten und Aufenthaltsbereichen in den Städten suchen. Der neue Stadtpark komme gut an, und Veranstaltungen wie „After Work“ oder ähnliche Events würden gut besucht. Hier werde weiterhin investiert und Geld ausgegeben. Beim Einkaufen jedoch bevorzugten viele mittlerweile den Onlinehandel: „Dabei sind die kleinen, feinen Geschäfte in der Innenstadt von Idar-Oberstein wirkliche Schmuckstücke, in denen man das eine oder andere Geschenk oder ein wunderschönes neues Teil für den eigenen Kleiderschrank finden kann.“

Zudem verfüge Idar-Oberstein über zwei Innenstadtbereiche, was für eine Stadt dieser Größe eine Herausforderung darstelle. Eine Konzentration des Gewerbes in einer Fußgängerzone könnte dazu beitragen, Leerstände zu verringern und eine lebendige Mischung aus Handel und Gastronomie zu schaffen, sagen die Wirtschaftsförderinnen. „Aber wer sagt den Idarern, dass sie nach Oberstein umsiedeln müssen oder umgekehrt?“, scherzen die beiden Expertinnen.

Besonders im mittleren Bereich der Obersteiner Fußgängerzone, in dem auch der Pop-up-Store ansässig war, sei die Leerstandsquote deutlich sichtbar. Die Stadtverwaltung sieht hier die Chance, den Bereich neu zu überdenken und innovative Konzepte zu entwickeln. Im Rahmen einer aktuellen Ausschreibung zur Entwicklung des Schlossbergs wird auch dieser Bereich fachmännisch betrachtet, um mögliche Perspektiven und Nutzungsmöglichkeiten zu identifizieren.

i Impressionen vom "After Work" in Idar: Die Reihe kommt sehr gut an. Stefan Tatsch

Die städtische Wirtschaftsförderung hat sich bereits für ein weiteres Förderprogramm beim Land beworben. Das Programm „Innenstadt Impulse“ beschäftigt sich mit einer ähnlichen Problemstellung wie das aktuelle Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ (ZIZ). Hier wurde auch das Thema eines nachhaltigen Einzelhandelskonzepts eingebracht. Das derzeit gültige Konzept stammt aus dem Jahr 2018, doch die Gegebenheiten haben sich seitdem massiv verändert – durch Corona, den Onlinehandel und verändertes Kaufverhalten. Noch ist vonseiten des Landes keine Entscheidung hinsichtlich des Förderprogramms und einer möglichen Summe für die Stadt getroffen worden: Wagner und Pehlke sind aber optimistisch.

Aus Sicht der Wirtschaftsförderung gilt es, neue Wege zu denken und innovative Nutzungskonzepte zu entwickeln. Eine mögliche Strategie sei eine Mischung verschiedener Nutzungen im Innenstadtbereich: „Hochwertigeres, aber bezahlbares Wohnen, Gastronomie und Einzelhandel sollten hier Hand in Hand gehen. Das Erdgeschoss sollte dabei nicht nur für eine Nutzung vorgesehen sein, sondern flexibel gestaltet werden, um auf die Bedürfnisse des Marktes reagieren zu können.“

Zudem sei es wichtig, auch vonseiten der Immobilieneigentümer wieder mehr in die Aufwertung eben dieser zu investieren, um Wohnraum zu schaffen, der die Kaufkraft der Bevölkerung generieren kann: „Sicherlich kein einfaches Thema – hätte es einfache Lösungen gegeben, hätten sicherlich schon viele Städte ihre Konzepte überdacht und neu gestaltet.“