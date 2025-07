Informieren und Transparenz schaffen: Manche Menschen, die Hilfe brauchen, wissen nicht, welche Möglichkeiten sie haben. Das soll sich ändern. Auf großes Interesse stieß in der Sitzung des Beirats für Migration und Integration ein Vortrag von Andreas Esch, Caritas Idar-Oberstein. Er informierte darüber, dass in der der Caritas-Geschäftsstelle Idar-Oberstein in der Friedrichstraße 1 eine Kollegin in der Flüchtlingssozialberatung tätig ist.

Ergänzend bietet die Caritas mit einem Ehrenamtsprojekt die Möglichkeit sogenannter Flüchtlingspatenschaften an: Ein ehrenamtlicher Pate oder eine ehrenamtliche Patin begleitet eine Einzelperson oder eine Familie kontinuierlich und hilft beim Zurechtfinden in der neuen Umgebung. „Nicht zuletzt sind die Patinnen und Paten einfach da, wenn jemand sich bei uns noch fremd fühlt“, heißt es vonseiten der Caritasbertungsstelle Idar-Oberstein.

Alle Beratungsangebote offen

Klar sei natürlich: „Alle sonstigen Beratungsangebote stehen auch Menschen mit Migrationshintergrund offen. Je nach individueller Problemlage kann dies beispielsweise die Allgemeine Sozialberatung oder die Schwangerschaftsberatung sein, genauso aber die Suchtberatung.“ Ausdrücklich hinweisen will die Caritas in diesem Zusammenhang auch auf das Caritas-Projekt „Stromspar-Check“: Das kostenlose Angebot gilt für alle Menschen im Kreis Birkenfeld, die von einem Einkommen oder einer Rente unterhalb der Pfändungsfreigrenze leben. Oder eben von Sozialleistungen wie beispielsweise Bürgergeld, Sozialhilfe, Grundsicherung, Wohngeld, Kindergeldzuschlag, Leistungen nach Asylbewerbergesetz.

Zwei Deutsch-Lerngruppen

Als katholischer Sozialverband ist die Caritas traditionell mit ihrem kirchlichen Umfeld gut vernetzt – auch im Bereich der Migrationsarbeit. Ein lebendiges Beispiel dafür ist das Begegnungs-Café im Pfarrsaal St. Walburga in Oberstein. Dieses Angebot der Pfarrei St. Bonifatius und des dortigen Quartiersmanagements, das seit bald drei Jahren existiert, unterstützt die Caritas aktiv: Der Caritasverband hat die Ehrenamts-Koordination übernommen. Das bedeutet, dass man die Ehrenamtlichen schult, begleitet und der Gruppe ein Forum für regelmäßigen Austausch bietet. Diese „Team-Treffen“ geben den Freiwilligen auch die Möglichkeit, Impulse für die inhaltliche Weiterentwicklung des Begegnungs-Cafés „an den Mann zu bringen“.

Aufgrund von Bedarfen, die sich im Begegnungs-Café herauskristallisiert hatten, entstanden etwa Mitte 2023 zwei Deutsch-Lerngruppen. Eine davon findet im Rahmen des Cafés statt, das alle zwei Wochen angesetzt wird. In den freien Wochen dazwischen trifft sich die andere in der Stadtbibliothek Idar-Oberstein. Hier bringt der Verband sich ähnlich ein wie im Begegnungs-Café selbst.

Ohnehin sei das Begegnungs-Café ein großes Vernetzungs-Projekt geworden, in dem auch andere soziale Akteure sich ihrer Klientel weiter bekanntmachen. So bildet das Café auch eine Brücke hin zur eingangs genannten Flüchtlingssozialberatung.

Offen für Mitstreiter

Eine wichtige Kooperationspartnerin für die Caritas ist die Kreisverwaltung mit Asyl-Koordinator Jan Jakobi. „Nach meinem Verständnis braucht gelingende Migrationsarbeit immer auch Sozialraumorientierung. Was ich damit sagen möchte: Die genannten Institutionen und Personen sind nur einige Beteiligte. Faktisch ist die Liste weit länger – und wir sind stets offen für neue Mitstreiter. Selbstredend schätze ich deshalb Anlässe wie die Sitzung des städtischen Beirats für Migration und Integration, bei der ich zu Gast sein durfte, sehr“, sagt Esch.

Der Zulauf in der Flüchtlingssozialberatung sei ungebrochen hoch: „Und mehr als das – im vergangenen Kalenderjahr war die Zahl der Ratsuchenden etwa doppelt so hoch wie 2022. Von der Kollegin aus unserer Flüchtlingssozialberatung weiß ich, dass diese Steigerung mit zunehmend komplexen Problemlagen einhergeht. Aspekte wie die verbreitete Hoffnung auf Familien-Nachzug haben natürlich auch fachlich neue Fragen aufgeworfen. Ohne freiwilliges Engagement wären viele Angebote, die das professionelle Tun ergänzen, nicht möglich. Das wird gewiss auch künftig so bleiben. Von daher wünsche ich persönlich mir, dass wir auch in Zukunft auf die Einsatzbereitschaft und die Kreativität der Freiwilligen zählen dürfen.“

Ansprechpartner Caritas: Patricia Castelo Branco (Flüchtlingssozialberatung), Tel.: 06781/50990-16, E-Mail P.CasteloBranco@caritas-rhn.de, Andreas Esch (Fachdienst „Gemeindecaritas“), 06781/50990-24; E-Mail A.Esch@caritas-rhn.de Die Kontakte aller Caritas-Dienste gibt es auf www.caritas-rhn.de.