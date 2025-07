Bereits zum vierten Mal nimmt Schülerin Mia Heringer mit Labrador-Hündin Frieda an der RTL-Show „Top Dog Germany“ teil. Die neue Staffel beginnt am 8. August auf RTL und eine Woche früher auf RTL+.

Im August 2023 war Mia auf einem bärenstarken zweiten Platz im entscheidenden Duell gelandet. Auf dem Parcours fehlte nur eine Pfotenlänge bis zum ersten Platz. Und auch 2024 war es recht knapp: Aus den vier Vorrunden hatten sich jeweils drei Hunde qualifiziert, insgesamt waren es zwölf Teams. Der Parcours im Finale hatte es in sich. Drei schafften es in ein Abschlussduell. Mia startet als einzige Jugendliche an erster Stelle und legte die Zeit vor. Danach war es bis zum Schluss sehr spannend, und die Teams waren sehr eng beieinander. Die beiden erreichten am Ende Platz vier und waren sehr stolz auf ihre Leistung.

i Der Parcours hält wieder viele Aufgaben bereit. RTL/Markus Hertrich

Nach den Sommerferien kommt Mia, mittlerweile 18 Jahre alt, in die 13. Klasse und macht bald ihr Abi am Göttenbach-Gymnasium. „Wir haben schon gar nicht mehr an eine fünfte Staffel geglaubt. Erst ein paar Wochen vor den Dreharbeiten ist eine Zusage gekommen. Es war wenig Zeit zu trainieren, und so war Mia ganz cool und hat sich für die Variante ,Frieda ist toll und kann das schon‘ entschieden. Die beiden haben einfach ein paar lockere Trainingseinheiten im Garten gemacht und spielerisch alles, was Frieda kann, aufgefrischt“, erzählt Mias Mutter, Nina Heringer.

Die Vorrunde in Köln ist bereits absolviert: Da verraten wir nichts. Zuschauen lohnt sich auf alle Fälle… Nächste Woche geht es für die Familie Heringer nach Holland ans Meer und danach nach Österreich in die Berge. Frieda und Mia trainieren derzeit für die Landesmeisterschaft im August: Da ist Top Dog eine tolle Abwechslung. Frieda, mittlerweile fünf Jahre alt, blüht völlig auf, wenn sie den Parcours sieht.

Ein tierischer Cast, brandneue Hindernisse und ein top Neuzugang: Victoria Swarovski präsentiert die fünfte Staffel der beliebten Reihe „Top Dog Germany“. Neben dem eingespielten Kommentatoren-Duo, Jan Köppen und Frank „Buschi“ Buschmann ist Victoria Swarovski als neue Field-Reporterin hautnah dabei.

i Die neue Field-Reporterin ist Victoria Swarovski. RTL/Markus Hertrich

In fünf neuen Folgen begleitet sie die Vierbeiner und ihre Halter, wenn sie im temporeichen Hindernisrennen alles geben. Auf sie warten drei brandneue Hindernisse, und die beliebten Duelle sind wieder zurück. Mehr als 30 Hunderassen treten gegeneinander an, egal ob klein und flink oder groß und clever, was am Ende zählt, ist das Zusammenwirken zwischen Mensch und Tier, denn die Hunde werden im Parcours von ihren Haltern geleitet, unterstützt und angefeuert. Welcher Vierbeiner bezwingt den Parcours mit links und kann sich gegen die pfotenstarke Konkurrenz durchsetzen und den Titel „Top Dog Germany“, sowie 25.000 Euro Preisgeld mit ins Körbchen nehmen? Mia und Frieda vielleicht?

Neben dem Moderations-Trio sind in diesem Jahr auch wieder Jan Dießner als Hundeexperte und Schiedsrichter sowie Dr. Tanja Pollmüller, bekannt als „Doc Polly“, als Tierärztin dabei. Victoria Swarovski selbst ist leidenschaftliche Hunde-Halterin und freut sich umso mehr auf die neue Aufgabe: „Ich bin ja schon länger auf den Hund gekommen und fühle mich daher in der Top Dog Germany Familie pudelwohl. Die Leistungen der teilnehmenden Hunde haben mich wirklich beeindruckt – da kann sich mein Dackel Gustl noch das ein oder andere abschauen.“