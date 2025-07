Der Veitsrodter Prämienmarkt ist eine der letzten großen Traditionsveranstaltungen im Kreis Birkenfeld. Auch in diesem Jahr fuhr die Ortsgemeinde wieder einiges auf. Was Besuchern auf dem Veitsrodter Prämienmarkt geboten wurde und was noch ansteht.

„Ich erkläre hiermit den viertägigen Veitsrodter Prämienmarkt offiziell als eröffnet“, rief Ortsbürgermeisterin Ilona Hagner den vielen Gästen auf dem Festgelände vor der Freilichtbühne unter viel Beifall und bestem Marktwetter zu. Jürgen Schneider, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Veitsrodter Prämienmarkt, sagte in seiner Begrüßung, dass der Markt mit großer Tradition einhergehe, und nur in Zusammenarbeit mit den vielen Sponsoren machbar sei, denen er ebenso dankte, wie auch den zahlreichen Marktbeschickern, von denen viele schon Jahrzehnte nach Veitsrodt kämen.

Riesenrad-Ersatz sorgt für Nervenkitzel

„Der Markt verbindet Tradition und Moderne. Der Prämienmarkt ist ein lebendiger Ort der Freude und Gemeinschaft. Lassen Sie sich von der Atmosphäre und dem Angebot an den vier Tagen begeistern“, fügte Bürgermeisterin Hagner hinzu. Der Fanfarenzug aus Planig, die „Lustigen Schuppesser“, gestalteten den offiziellen Teil der Begrüßung musikalisch, während die drei Garden des TuS Veitsrodt tänzerisch das Publikum begeisterten.

i Die "Lustigen Schuppesse" aus Planig eröffneten den Prämienmarkt musikalisch. Günter Weinsheimer

Dass in diesem Jahr dem Markt etwas fehlte, fiel den meisten Marktbesuchern schon von Weitem auf: Das Riesenrad bestimmte diesmal nicht das Bild aus der Ferne. „Der Schausteller fand für Auf- und Abbau keine Hilfskräfte“, erklärt Schneider. Marktmeister Uwe Franzmann hatte jedoch in der Planungsphase schnell Ersatz mit dem „Chaos-Pendel“ der Firma Ottens gefunden, das bei bis zu 47 Metern Höhe für Nervenkitzel pur sorgte.

i Beim Familiennachmittag konnten die Fahrgeschäfte zu ermäßigtem Preis ausprobiert werden. Günter Weinsheimer

Aber auch die Berg- und Talbahn „Beachparty“ kam beim Publikum gut an. Der Samstagnachmittag war dann etwas für junge Familien mit ihrem Nachwuchs, welche die ermäßigten Preise der Fahrgeschäfte gerne nutzten. Am Abend war für drei Stunden „Dämmer-Shopping“ angesagt, zu dem es in den Marktstraßen eng wurde, wie auch vor den Fahrgeschäften sowie den Essens- und Eisständen.

Ein Essensangebot von regional bis international

Immer wieder fanden die Besucher schattige Plätze zum Ausruhen, ob in der Markthalle oder unter den alten Eichen. Auch das Essensangebot war nicht zu überbieten, und reichte von Spießbratenbrötchen und Langos über Crepes, Flammlachs und gebratene Nudeln, bis hin zu Kibbelingen, Pizza und Champignon-Spezialitäten. Mittendrin ein Stand in den Farben grün-gelb, wo Alves und ihre Idar-Obersteiner Helferinnen brasilianische Cocktails servierten. Ein Stand reiht sich an den anderen, man lässt sich von der Menschenmenge treiben. Wer gerne ein Fischbrötchen essen will, der muss schnell ausscheren. Kulinarisch haben die Besucher die Qual der Wahl. Nicht nur das Gekreische der Fahrgeschäfte ist vernehmbar, auch die Klänge der Musik wabern über den Platz. Der Veitsrodter Prämienmarkt hat – wenn dann das Wetter mitspielt – ein besonderes Flair.

i Bei brasilianischen Cocktails und strahlender Sonne konnten sich Besucher fühlen wie auf der Copacabana. Günter Weinsheimer

Die ersten beiden Tage waren gut besucht. Am Montag beginnt der Markt um 8.30 Uhr mit der Tierprämierung und dem anschließenden Prämierungsfrühschoppen, bevor es um 9 Uhr mit dem großen Krammarkt weitergeht. Um 22.30 Uhr feiert der Veitsrodter Prämienmarkt mit einem großen Feuerwerk seinen Abschied für dieses Jahr.