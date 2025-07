Die Interessengemeinschaft Veitsrodter Prämienmarkt (IVP) hat keine Kosten und Mühen gescheut, an den vier Tagen des „Roarer Maads“ eine Vielfalt an Bands, Musik- und Gesangsgruppen zu präsentieren, die allen Altersgruppen gerecht werden soll.

So geht es freitags um 20 Uhr los mit Switch ON – das sind Tobias Jacobs und Christian Lauer, mit ihren deutschen und englischen Songs, die sie stilecht und authentisch präsentieren. Ab 21 Uhr dreht The New Ferry auf der Freilichtbühne auf. Die neunköpfige Partyband spielt Titel von Phil Collins, Tina Turner, Jan Deley und anderen.

Am Samstag heißt es dann während des Dämmer-Shoppings ab 18 Uhr auf dem Marktgelände All That Jazz mit einer typischen New Orleans Band, häufig auch als Marching Band. Und um 21.30 Uhr geht es mit Inflamed auf und vor der Freilichtbühne zur Sache. Die Band bringt die größten Hymnen der letzten Jahrzehnte direkt auf die Bühne und unters Publikum. Ab 20 Uhr geht es im großen Festzelt hoch her mit der einzigartigen Schlagerband Der Schlagerprinz und Band.

Das Fanfarencorps Die lustigen Schuppesser aus Planig macht am Freitagabend den musikalischen Anfang.

Sonntags darf ab 18 Uhr vor der Freilichtbühne der Auftritt von Jim Everett nicht fehlen. Am Montag heizen zum Abschluss noch mal drei Bands so richtig ein: Ab 19 Uhr ist es im großen Festzelt Auszeit, ab 19.30 Uhr in der Markthalle das Duo L&L Accustics mit Lara Fuchs und Lukas Decker aus Baumholder. Um 20.30 Uhr geht es dann in der Markthalle in Richtung Finale mit Teamwork. Die saarländische Coverband steht für einen pulsierenden Mix aus Rock, Pop, Soul, Dance und Top-40-Charts.

Hinzu kommen an den vier Festtagen die vielen regionalen Musikgruppen. Da machen am Freitagabend Die lustigen Schuppesser aus Planig den Anfang. Am Samstag sorgen die Musikkapellen Zwei übern Berg und die Feuerwehrkapelle Rhaunen für Unterhaltung. Die Musikvereine Mörschied und Tiefenstein unterhalten am Festsonntag das Publikum, dem am Montag die Buchwald-Musikanten, aber auch ab 16 Uhr der Schlossweiher-Marinechor folgen.