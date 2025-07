In der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen gibt es an mehreren Orten Pläne für Windräder. Die Bürgerinitiative Windkraftfreier Idarwald hat sich einen Überblick verschafft.

Lange schien es so, als würde aus den Windenergieplänen in der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen nichts werden und die eigens dafür gegründete Anstalt Öffentlichen Rechts (AÖR) ins Leere und damit ins Minus laufen. Doch seit die inzwischen abgelöste Ampel-Regierung den Erneuerbaren Energien Vorrang eingeräumt hat, hat sich das Blatt gewendet. Über den aktuellen Stand der Dinge in der VG tauschten sich Mitglieder der Bürgerinitiative (BI) Windkraftfreier Idarwald jüngst bei einem Treffen in der Heuherberge in Weiden aus.

Vierherrenwald: Vier Windräder genehmigt

Rätselraten herrschte dabei zu der Frage, wie die Situation im Vierherrenwald einzuschätzen ist. Die Kreisverwaltung hatte dort bereits Mitte 2022 vier Windräder genehmigt, von denen zwei auf der Gemarkung der Ortsgemeinde Hellertshausen und zwei auf dem Gebiet des belgischen Forstunternehmens Fruytier liegen. Damit schien alles klar. Doch der Tod des Firmenchefs Hermann Fruytier im Dezember 2022 hat noch einmal alles verändert.

Schwarzstorchpaar brütet

Noch komplizierter ist es dadurch geworden, dass nunmehr in diesem Bereich ein Schwarzstorchpaar brütet – und zwar auf einem Hochsitz. Die Naturschutzinitiative (NI) hat deshalb in einem Schreiben die zuständige Untere Naturschutzbehörde bei der Kreisverwaltung Birkenfeld aufgefordert, geeignete Maßnahmen zum Schutz der sehr störungssensiblen und streng geschützten Großvögel zu ergreifen. Die Kreisverwaltung hat der NI daraufhin mitgeteilt, dass sie das Schreiben an die nunmehr zuständige Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord weitergeleitet habe. Bei dem Treffen der BI war man sich uneinig, ob die Schwarzstörche letztendlich sogar die Windräder verhindern könnten.

Ein anderes Hindernis ist immer noch nicht beseitigt. Es geht um einen Teil der Kreisstraße 56, die der Landkreis von der Eigentümerfamilie Fruytier erwerben will, um sie dann herabzustufen und an die Ortsgemeinde Hellertshausen zu übertragen. Diese hat an der Verbindungsstrecke durch den Vierherrenwald vor allem aus einem Grund Interesse: Darüber soll der Transport der Teile für den umstrittenen Windpark abgewickelt werden, der Hellertshausen satte Pachteinnahmen bringen würde.

Interne Regelung

Der Kaufvertrag liegt der Familie schon lange vor. Aber nach dem Tod des Firmenchefs hatte sie mitgeteilt, dass man zunächst die Eigentumsverhältnisse intern regeln müsse. Das ist bis heute offenbar noch nicht geschehen. Was genau die Gründe dafür sind, weiß auch innerhalb der BI niemand. Dem Vernehmen nach sind sich die Erben uneinig. Dabei hatte Hermann Fruytier dem Landkreis Birkenfeld den ihm gehörenden Teil der Kreisstraße selbst zum Preis von 1 Euro angeboten. Vermutlich, um so den Windpark zu ermöglichen und sich die Pachteinnahmen zu sichern.

Der Fruytier-Anwalt hatte das Verkaufsangebot seinerzeit mit Bedingungen verknüpft: Sollte die Familie sich irgendwann entscheiden, ebenfalls Windenergieanlagen im Vierherrenwald zu errichten, „darf die heutige K56 dann ebenfalls für die entsprechenden Transporte der Einzelteile für die Errichtung der WEA, auch soweit es sich um Schwerlasttransporte handelt, sowie für die laufende Wartung beziehungsweise Instandsetzung der WEA und das sogenannte Repowering genutzt und befahren werden“, forderte er in einem Schreiben an die Kreisverwaltung. Alle anderen Formalitäten sind längst geklärt. Für die Abstufung der K56 hat der Kreistag bereits im Juli 2023 grünes Licht gegeben.

Fläche in Oberkirn ausgeschieden

Endgültig aus dem Kreis der für Windkraft geeigneten Gebiete in der Verbandsgemeinde ausgeschieden scheint offenbar eine Fläche bei Oberkirn. Vor Jahren war dort Juwi wegen Fledermaus- und Rotmilanvorkommen gescheitert. Jüngst hatte Gaia einen neuen Anlauf unternommen. Nach den der BI vorliegenden Informationen hat der Projektierer seinen Antrag inzwischen zurückgezogen. Der Grund sollen Widerstände sein, die auf eine umfassende Stellungnahme des Naturschutzbundes (Nabu) zurückzuführen sind.

Anders sieht es mit einer 58 Hektar großen Fläche im Bereich Sulzbach und Hottenbach aus, auf der maximal drei Windräder möglich wären, eins davon auf der Gemarkung von Hottenbach. Der dortige Gemeinderat muss jetzt entscheiden, ob er der AÖR grünes Licht für einen entsprechenden Vorstoß geben will. Ein zentrales Argument der BI zieht in diesem Fall nicht. Sie ist grundsätzlich gegen Windräder im Wald. Bei Hottenbach handelt es sich hingegen um eine freie Fläche. Die AÖR argumentiert vor allem damit, dass durch ihr Wirken vornehmlich Kommunen und nicht nur Privatleute von den Pachteinnahmen profitieren.

i Blick von Hottenbach: Der dortige Gemeinderat muss entscheiden, ob er der AÖR grünes Licht für einen entsprechenden Vorstoß für ein Windrad geben will. Reiner Drumm

Ebenfalls im Gespräch ist ein Areal auf dem Gebiet von Griebelschied, Berschweiler, Bergen und Niederhosenbach, wobei sich der Gemeinderat des letztgenannten Ortes dem Vernehmen nach bereits mit knapper Mehrheit dagegen ausgesprochen hat. Insgesamt sind im Vorentwurf für den neuen Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde, dessen Vorentwurf noch bis 29. August bei der Verwaltung öffentlich ausliegt, 17 Gebiete mit einer Fläche von 982 Hektar für Windenergie ausgewiesen.

Bis dahin können von jedermann Stellungnahmen schriftlich oder elektronisch per Mail an die E-Mailadresse v.schwinn@vg-hr.de vorgebracht oder nach vorheriger Terminabsprache zur Niederschrift erklärt werden.

BI befürchetet Goldgräberstimmung

Grundsätzlich befürchtet die Bürgerinitiative, dass durch die vorherrschende Goldgräberstimmung jegliche Bedenken gegen Windräder allzu leichtfertig beiseitegeschoben werden. Sie verweist darauf, dass Probleme wie die gefährdete Netzstabilität und die Speicherung der gewonnenen Energie nach wie vor ungelöst sind. BI-Sprecher Reiner Bleisinger würde sich zudem wünschen, dass die Einsparung von Energie wieder mehr in den Blickpunkt rückt.

Bisher drehen sich in der Verbandsgemeinde sieben Rotoren, fünf in Dickesbach und zwei in Sien. Gegen Freiflächenphotovoltaik hat die Initiative nur Einwände, wenn dafür wertvolle Ackerflächen geopfert werden, so der Tenor bei dem Treffen.