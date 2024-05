Linz

In Linz dreht sich viel um die Orgeln: Musikalisches Fest bringt besondere Stimmung in die Stadt

Von Heinz-Werner Lamberz

i Zahlreiche Drehorgelspieler aus dem In- und Ausland sorgten in Linz für eine ganz besondere Stimmung. Foto: Heinz-Werner Lamberz

In diesem Jahr hat sich das internationale Drehorgelfest in Linz zum 38. Mal gejährt. Im Kernbereich der historischen Altstadt von Linz zeigten rund 50 Drehorgelspieler aus der ganzen Republik und aus Holland und der Schweiz, was in ihnen und den Instrumenten steckt.