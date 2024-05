Bad Hönningen

Blümchen singt am Schloss Arenfels: Viel Besucherandrang in Bad Hönningen

Von Jörg Niebergall

i Der früher Teeniestar Blümchen weckte vor der Kulisse des Schlosses Arenfels auch Erinnerungen an die 90er. Foto: Jörg Niebergall

Schon am Vatertag war das Festivalgelände rund um Schloss Arenfels beim Auftritt der Coverbands Eight Ball, Toten Ärzte und One Step Closer beim „Tribute Open Air“ gut besucht. Jetzt freuten sich die Organisatoren um Benedikt Felts über ein nahezu ausverkauftes Haus beim „90's Open Air“ am Samstag.