Plus Roßbach Paraglider bei Roßbach abgestürzt: Im Baum verfangen Der Pilot konnte sich nicht selbst befreien. Ausgebildete Baumkletterer sind am Dienstagmittag im Einsatz. Von Redaktion

Am Dienstagmittag ist die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach um 14.35 Uhr mit den Einheiten Roßbach und Waldbreitbach sowie die auf Seil-, Klettertechnik und Baumrettung spezialisierte Einheit Hausen/Wied alarmiert worden. Der Grund war ein abgestürzter Paraglider in Höhe Roßbach/Niederbuchenau. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Paraglider nach dem Start an ...