Neuwied

Der Abwahlantrag gegen Neuwieds Bürgermeister Michael Mang (SPD) ist gescheitert. Die 28 Stimmen von CDU, Grünen (vier von sechs), FWG, FDP, Linken und „Ich tu's“ reichen nicht. Zünglein an der Waage war die AfD, die sich geschlossen enthalten hat. Im Vorfeld war erwartet worden, dass die AfD-Mitglieder ebenfalls für die Abwahl Mangs stimmen. Die Sitzung ist beendet. Die RZ informierte in einem Liveticker über die Geschehnisse in der Niederbieberer Sporthalle. Hier finden Sie den Liveticker zum Nachlesen.