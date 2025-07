Erste Kreuzfahrtschiffe legen früher an als geplant

Die Arbeiten am neuen Anleger an der Neuwieder Rheinpromenade laufen, im Herbst soll die Landungsbrücke entstehen - und Ende des Jahres soll der Betrieb losgehen. Mehrere Schiffe pro Woche könnten ab dann in der Deichstadt Halt machen.

Neuwied bekommt wieder einen Schiffsanleger: Die Schweizer Reederei Skylla wird auf eigene Kosten eine Landungsbrücke mit Ponton errichten. Und: Dass die ersten Flusskreuzfahrtschiffe in der Deichstadt anlegen, könnte schneller gehen, als bislang gedacht.

Start noch in diesem Jahr

„Aktuell befinden wir uns in der Bauphase, insbesondere in der Herstellung des Pontons“, teilt Roman Cangar von der Scylla AG auf Anfrage mit. Die Installation der Landungsbrücke ist für diesen Herbst geplant. „Wir gehen davon aus, dass die ersten Schiffe noch Ende 2025 in Neuwied anlegen können“ – bislang war vom nächsten Jahr die Rede.

Scylla investiert dafür etwa 350.000 Euro, so Cangar. Die Reederei betreibt selbst 43 Flusskreuzfahrtschiffe, pro Jahr kommen zwei bis drei neue hinzu. Und hier liegt auch die Motivation, warum das Schweizer Unternehmen just in Neuwied aktiv wird. „ Die Scylla AG ist bestrebt, die allgemeine Infrastruktur entlang der Flüsse, auf denen ihre Schiffe verkehren, zu verbessern.“

i Flusskreuzfahrtschiffe machen demnächst in Neuwied Station. Jörg Niebergall

Als die Schweizer erfuhren, dass die Stadt Neuwied auf der Suche nach einem Unternehmen war, das bereit ist, in eine Anlegestelle für Flusskreuzfahrtschiffe zu investieren und diese zu betreiben, habe man aktiv den Kontakt zur Stadtverwaltung aufgenommen und die Gespräche initiiert.

„Wir gehen davon aus, dass die ersten Schiffe noch Ende 2025 in Neuwied anlegen können.“

Roman Cangar, Scylla AG

Neuwied könne in Zukunft Teil verschiedener Routen werden, nicht nur der klassischen Strecke Basel–Amsterdam den Rhein entlang, erklärt Roman Cangar. Das wird ein schrittweiser Prozess sein, sagt er, „aber sobald bekannt ist, dass es eine gut ausgestattete Anlegestelle gibt, wird Neuwied zunehmend in Fahrpläne aufgenommen werden“.

Bezogen auf die eigenen Schiffe rechnet Scylla in der Saison 2026 und 2027 mit ein bis drei Anläufen pro Woche, je nach Jahreszeit und Nachfrage. Die neue Anlegestelle wird für Schiffe mit einer Länge von bis zu 135 Metern ausgelegt sein, zwei Schiffe gleichzeitig können dort festmachen. Jedes dieser Schiffe kann zwischen 140 und 180 Passagiere an Bord haben.

i Neuer Anleger für Flusskreuzfahrtschiffe in Neuwied: Jörg Niebergall

Die Landungsbrücke können auch andere Reedereien nutzen. Als Betreiber eigener Flusskreuzfahrtschiffe weiß Scylla, dass die Nachfrage nach „gut ausgestatteten und strategisch gelegenen Anlegestellen“ hoch ist. Daher scheint es sich für die Schweizer zu lohnen, die neue Neuwieder Landungsbrücke auch anderen Reedereien anzubieten. Gemeinsam wolle man zur Entwicklung des Flusstourismus in der Region beitragen.

Zahl der Flusskreuzfahrten steigt

Negative Auswirkungen auf andere Anlegestellen, etwa in Linz, erwartet die Reederei nicht. „Die Zahl der Flusskreuzfahrten wächst jährlich, wodurch auch der Bedarf an neuen Destinationen und Anlegestellen steigt.“ Die Entwicklung in Neuwied würde das bestehende Angebot ergänzen, ohne andere Standorte zu ersetzen.

Im Juni wurde der Pachtvertrag für die Anlegestelle 2 an der Rheinpromenade zwischen der Stadt und Scylla unterzeichnet. Die Vertragslaufzeit für die Pacht beträgt zehn Jahre. Neuwied erhofft sich neue Impulse für Handel und Gastronomie. Es war die Rede von Mehreinnahmen von mindestens 140.000 Euro pro Jahr.