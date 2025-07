Still ruht der See – oder anders: der Neuwieder Bahnhof und die Aussicht, bald wieder einen personell besetzten Info-Schalter inklusive Fahrkartenverkauf zu haben. Die meisten Neuwieder scheinen sich schon dran gewöhnt zu haben, dank DB-App und sonstigen Plattformen im Internet kann man zumindest erahnen, wann der nächste Zug einfährt. Wir haben uns bei den Betroffenen umgehört.

„Es ist schon einfacher, wenn man mit jemandem sprechen kann.“

Bahnkundin Christine Pies

„So richtig stört mich das nicht“, sagt Granit Jashari (26), der an der Uni in Koblenz ein Lehramtsstudium absolviert. „Ich fahre im Schnitt dreimal in der Woche nach Koblenz, vertraue meistens meiner App. Im Bahnhof war ich auch früher selten. Aber ich glaube, dass manche ältere Leute damit ihre Probleme haben und lieber die nötige Information von einem DB-Mitarbeiter erhalten wollen.“

„Es ist schon einfacher, wenn man mit jemandem sprechen kann“, sagt Christine Pies, die täglich mit dem Zug von Koblenz nach Neuwied pendelt. „Manchmal gibt es überhaupt keine Informationen, wenn Züge ausfallen, und man kann auch niemanden fragen.“

i Unter anderem wegen Rissen im Gemäuer ist das Bahnhofsgebäude gesperrt. Jörg Niebergall

Für den gebürtigen Kölner Peter Heider, der seit drei Jahren in Neuwied wohnt, hätte man vor 20 Jahren schon die Initiative ergreifen müssen, um den Bahnhof zu retten. „Jetzt ist das zu spät“, so Heider. „Die Bahn lässt den Bahnhof einfach verkommen und reißt ihn irgendwann ab. Man sollte sich mal ein Beispiel an anderen Ländern nehmen. Zuletzt war ich in Italien, und an nahezu jedem Bahnhof war blühendes Leben, ob Kiosk, Imbiss oder Blumenladen. Das wäre doch auch hier möglich gewesen.“

„Ob der Bahnhof nun auf oder zu ist, mir wäre es viel lieber, wenn die Züge pünktlich wären.“

Hanna Quirbach (Lahnstein)

Hanna Quirbach kommt jeden Tag von Lahnstein aus nach Neuwied. „Ob der Bahnhof nun auf oder zu ist, mir wäre es viel lieber, wenn die Züge pünktlich wären“, so die 20-Jährige. „Da ich ein Deutschlandticket habe, bin ich beim Fahrkartenkauf ja schon mal raus.“

Bianca Bonnek, die oft sowohl nach Koblenz oder auch in Richtung Bad Hönningen unterwegs ist, fand es schon schlimm, dass der Fahrkartenautomat einfach weg war. „Eine ältere Frau wusste nicht mehr weiter“, so Bonnek: „Ich habe sie einfach mit in den Zug genommen, dann das nächste Problem. Bei der Schaffnerin konnte sie nur mit Karte bezahlen. So geht das einfach nicht.“

i Durchsagen fehlen vielen Bahnkunden. Jörg Niebergall

Was die Neuwiederin dann auch noch bemängelt: Es gibt aktuell einfach zu wenig Informationen. „Da viele Züge wegen der Bauarbeiten ausfallen oder nur sporadisch fahren, und der Schienenersatzverkehr auch keinen hundertprozentigen Ersatz bietet, kommt man besser zwei Stunden früher“, fährt Bonnek fort. „Manchmal stehen die Leute hier, und nichts passiert.“

Artem Kugel aus Waldbreitbach sieht das ganze Dilemma mit dem Bahnhof dann relativ gelassen. „Ich bin eigentlich hier, um mir die Züge anzuschauen“, sagt Kugel. „Das klappt im Sommer relativ gut, im Winter bei Minusgraden und geschlossener Halle könnte das problematisch werden. Da ich ein Deutschlandticket habe, brauche ich keinen Fahrkartenautomaten. Und wenn ich nach Köln zum Flughafen möchte, um mir die Flieger anzusehen, warte ich einfach auf den nächsten Zug.“