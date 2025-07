Bei der Feuerwehr der Stadt Neuwied haben am Montagmorgen die Alarmglocken geschrillt. Sie sind zu einem Wohnungsbrand gerufen worden.

Der Start in die neue Woche ist für die Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Neuwieder Stadtteil Rodenbach mit einem großen Schrecken verbunden gewesen. Nach Informationen ist am Morgen, etwa 7 Uhr, ein Feuer in einer der Wohnungen ausgebrochen.

i Feuerwehrleute legen ihre Schutzausrüstung an. Jörg Niebergall

Nach derzeitiger Informationslage sind die Bewohner unverletzt geblieben. Die Wehrleute der Löschzüge Niederbieber, Irlich und Neuwied haben den Brand im Haus bekämpft. Von außen waren am Morgen keine Spuren zu erkennen.