Das Neuwieder Deichstadtfest geht in diesem Jahr unter erschwerten Bedingungen an den Start, Bauarbeiten sorgen für einige Änderungen. Bei der offiziellen Eröffnung am Donnerstag war die Stimmung dennoch gut.

Bessere Rahmenbedingungen hätte man für die Eröffnung des Deichstadtfestes wohl kaum wünschen können: Nachdem es kürzlich erst viel zu heiß und dann doch etwas zu frisch zum Feiern war, trat Oberbürgermeister Jan Einig am Donnerstag bei sonnigem Wetter und angenehmen Temperaturen auf die Bühne auf dem Parkplatz an der Luisenstraße, um das Fest offiziell zu starten. Wegen der Bauarbeiten auf dem Luisenplatz findet es diesmal in geändertem Rahmen statt – der Platz an der Luisenstraße spielt dabei eine zentrale Rolle.

Parkplätze fallen wegen Bauarbeiten weg

Die Liste der Ehrengäste, die Einig bei seiner Ansprache begrüßte, war lang – neben Mitgliedern des Stadtrates von verschiedenen Fraktionen und diversen Vertretern von Landkreis und Kommunen waren auch Offizielle aus benachbarten Kreisen gekommen. Ein besonderer Gruß ging an den Präsidenten der SGD-Nord, Wolfgang Treis. Auch bei diversen Sponsoren bedankte sich der OB, da ein Stadtfest dieser Dimension ohne entsprechende Unterstützung nicht durchführbar wäre. Neben den etablierten – Sparkasse, SWN und GSG – waren diesmal noch die Unternehmen Flohr und Skylotec dabei. Da wegen der Bauarbeiten weitere Parkplätze wegfallen, ist der Shuttleservice, den das Unternehmen Zickenheiner zur Verfügung stellt, in diesem Jahr besonders wichtig.

„Jetzt warten wir erst mal ab, wie es in den kommenden Tagen läuft.“

Schausteller Herbert Meyer zu den geänderten Rahmenbedingungen

Einig sprach die Hoffnung aus, dass das Fest trotz der geänderten Rahmenbedingungen so erfolgreich sein wird, wie in den vergangenen Jahrzehnten. „Wer schön sein will, muss bauen“, sagte er in dem Zusammenhang. Und versprach, dass die Bauarbeiten in der Innenstadt bis zum nächsten Sommer abgeschlossen sein werden, sodass das Deichstadtfest dann wieder im gewohnten Rahmen stattfinden kann.

Gastronomen zeigten sich eher skeptisch

Die beteiligten Gastronomen wirkten zunächst noch skeptisch bezüglich der geänderten Location – Schausteller Herbert Meyer sagte ganz pragmatisch: „Falls die Einnahmen hier durch die andere Aufteilung schlechter sein sollten als sonst, ist uns das ganz bestimmt lieber, als wenn der Knuspermarkt nicht im gewohnten Rahmen stattfinden würde. Jetzt warten wir erst mal ab, wie es in den kommenden Tagen läuft.“

Neben dem klassischen Programm, bei dem neben Künstlern aus der Region auch wieder viele Tribute- und Coverbands auftreten werden, spielt der Teil für Familien und Kinder eine große Rolle. Tagsüber gibt es diverse Aktionen, bei denen getanzt und gebastelt werden kann, und Walking-Acts stehen für Selfies und Gruppenbilder zur Verfügung.

Nach dem Salutschuss vom Neuwieder Schützenverein – ein Schütze zog den Hahn hier schon bei der Eins statt bei der Drei – stand der Fassanstich an. In den vergangenen Jahren kam hier eine Zapfanlage mit Attrappenfass zum Einsatz. Die Hachenburger Brauerei hatte diesmal ein echtes Fass zur Verfügung gestellt, das Jan Einig gekonnt mit nur zwei Schlägen anstach. Einem erfolgreichen Deichstadtfest steht dank des Einsatzes vieler Mitarbeiter des Amtes für Stadtmarketing im Hintergrund also nichts im Wege.