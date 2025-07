Das Auto konnte sich sehen lassen. Aus Tausenden von Papierblumen hatte der Heimbach-Weiser Kirmesjahrgang 2004/2005 in mühevoller Kleinarbeit einen schnieken roten Flitzer gebaut, der nun als Wahrzeichen der Kirmesfeierlichkeiten zu sehen ist. Klar, dass die Jungs und Mädchen gemeinsam mit dem Präsidentenpaar Lilly Hoffmann und Janne Bröder ihren Spaß hatten. Zumal die letzten technischen Probleme erst kurz vor dem Aufhängen behoben worden waren. Der Schützenverein hatte traditionell mit drei Salven die „Party“ auf und um den Rummelplatz in Heimbach eröffnet. Schon wenig später platzte das Gelände aus allen Nähten, ob im Biergarten, am Autoscooter, auf dem Karussell oder einfach nur gemütlich stehend bei einem Kaltgetränk, das machte bei großen und kleinen Besuchern Lust auf mehr. Gefeiert wurde auch im Weiser Lunapark. Am Montag geht die Kirmes in Heimbach und Weis nach vier feuchtfröhlichen Tagen mit einem umfangreichen Rahmenprogramm zu Ende.

i Frei nach dem Film Cars aus dem Jahr 2006 hatte der Kirmesjahrgang 2004/2005 in mühevoller Kleinarbeit einen schnieken roten Flitzer gebaut, der nun als Wahrzeichen der Kirmesfeierlichkeiten zu sehen ist. Jörg Niebergall

i Der Rummelplatz platze aus allen Nähten. Jörg Niebergall

i Der Biergarten war voll, die Kaltgetränke schmeckten. Jörg Niebergall