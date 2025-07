Wenn die stimmgewaltige Neuwieder Allzeitwaffe Fredi Winter die ersten Hutkreationen ansagt, dann hat das auch beim 44. Deichstadtfest einen festen Stellenwert. Obwohl die meisten Besucher ja wohl eher wegen der Musik in die City pendeln, sind es immer wieder die kleinen Sahnehäubchen im Rahmenprogramm, die den eigentlichen Charme der Großveranstaltung ausmachen.

Seit nunmehr 25 Jahren ist die Hutparade stilvoller und fröhlicher Höhepunkt der Veranstaltung. Was einst als charmante Geste gegenüber den Freunden aus Bromley begann, ist heute fester Bestandteil der Neuwieder Festkultur – bunt, kreativ und traditionsbewusst. „Mein besonderer Dank gilt dem Freundeskreis Neuwied-Bromley für sein unermüdliches Engagement“, betonte es Neuwieds Bürgermeister in seiner Eröffnungsrede. „Sowie Klaus Kemen, der Jahr für Jahr mit viel Herzblut dafür sorgt, das niemand oben ohne zur Parade erscheinen muss.“ Ob extravagant, klassisch oder verspielt – jeder Hut erzählt seine eigene Geschichte. „Behütet sein steht im übertragenen Sinne für Geborgenheit, Fürsorge und Gemeinschaft“, fuhr Jung fort. „Niemand soll sich ausgegrenzt oder schutzlos fühlen – nicht bei dieser Parade und nicht in unserer Stadtgesellschaft.“ Neben der Hutparade gefiel dann auch Dudelsack-Bläser Karl-Heinz Korbach aus Dattenberg. Am Mikrofon von Speakers Corner fanedne Karin Stöbbauer, Inge Gütler und Jo Hofmann die passenden Worte.

i Walking-Act Lady Bug hatte viele Fans Jörg Niebergall

44. Deichstadtfest, das war auch gleichzeitig die große Bühne für das Impuls-Dance-Studio von Christopher Piltz. Dabei zeigten sich die Tanzgruppen gar nicht mal oben auf, sondern am Samstagabend „nur“ vor den Bühnen. Im fliegenden Wechsel “jagten" Studioleiter Sammy Yankey und seine Coaches von einem Standort zum nächsten. Die Deichstadtfestbesucher waren schlichtweg begeistert, den kräftigen Applaus hatten sich die Akteure dann auch verdient. Schon am Eröffnungstag hatten die Impuls-Tänzer und Tänzerinnen die Bühne zum Dancefloor umgestaltet. „Wir können uns durchaus vorstellen, im nächsten Jahr mal einen ganzen Abend zu bestreiten“, so Yankey. „Wir haben tolle Sängerinnen und natürlich noch mehr tanzende Akteure.“ Doch die Jungs und Mädels aus dem Studio in der Schlossstraße können auch anders, im Rahmen des Kinderprogramms animierten sie zum Basteln und Malen, und wer kindgerecht geschminkt werden wollte, auch dem wurde geholfen.

Da dürften dann auch einige Jungs und Mädels aus dem unermesslichen Fundus von Sybille Daumas „gelandet“ sein. Die vielen Tänzer und Tänzerinnen der Schlosstanzschule von Sybille Daumas fühlen sich nicht nur auf den Bühnen beim Deichstadtfest pudelwohl, sie bereichern schon seit Jahren das Programm im ZDF-Fernsehgarten. Auf Bühne vier waren sie am Samstag unter dem Motto „So tanzen die Kinder in Neuwied“ alle vertreten, ob Kindergartenalter oder Schulzeit. Klar, dass da auch der Besucheransturm, zumindest während der Auftritte, enorm war.

Musik gab es dann auch für die Kleinen. „Deine Kinderband“ rockte die Bühne mit fröhlicher, kindgerechter Popmusik, frechen texten und jeder Menge Mitmachspaß. Mitsingen, Tanzen und lachen mit Pia & Nino war angesagt.

Frisch aus dem Disney-Channel war „Ladybug“ direkt aus Paris in der Deichstadt eingeflogen und brachte die Magie der beliebten Miraculous-Serie mit. Mit ihrem Charme begeisterte sie Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Eine Heldin zum Anfassen: Ob Selfie, Umarmung oder Abklatschen, die jüngsten Festbesucher waren schier aus dem Häuschen, ihre Heldin persönlich zu sehen.

Da hatte Fredi Winter bereits die Überleitung von der Hutparade über die Verlosung bis hin zum musikalischen Part gefunden, wo dann, fast schon traditionell, „Clearwater`s Grand Ole Music“ die Gäste im Europadorf bei Laune hielt.