Die Bad Kreuznacher Slalomkanuten Paulina Pirro und Enrico Dietz mussten ohne Medaille im Gepäck von der U23-Weltmeisterschaft in Frankreich nach Hause fahren. In den Cross-Wettbewerben kam das Aus überraschend früh.

Tor sechs des Kajak-Cross-Kurses bei der U23-Weltmeisterschaft im südfranzösischen Foix war nicht das Tor der Bad Kreuznacher Slalomkanuten. Sowohl für Enrico Dietz als auch für Paulina Pirro endete an dem Tor die Hoffnung auf eine bessere Platzierung.

Enrico Dietz vom RKV Bad Kreuznach musste bereits nach dem Einzelzeitfahren die Koffer packen. „Der Startsprint war gut, ich war auf Kurs. In Tor sechs bin ich aber einen Schlag zu spät eingefahren und habe dann keine saubere Befahrung mehr geschafft. Damit ist die WM Geschichte“, erklärte Enrico Dietz sichtlich unzufrieden. Der Deutsche Vizemeister im Kanucross individuell, wie die neue Disziplin, in der erstmals internationale Medaillen vergeben wurden, genannt wird, hatte sich mehr vorgenommen. Seine Zeit war dabei sehr ordentlich und hätte nicht nur für eine gute Platzierung, sondern auch für die Qualifikation für die Kopf-an-Kopf-Rennen gereicht, durch den Torfehler fiel er aber auf den 81. Platz zurück. Als WM-Resümee bleibt dem Achten im klassischen Slalom-Wettbewerb, ganz nahe an die Weltspitze herangerückt zu sein. „Bei der EM in vier Wochen sind größtenteils dieselben Konkurrenten am Start. Da gibt es eine neue Chance und Herausforderung zugleich“, meinte der 19-jährige RKVler.

Zweimal Silber für Zweibrückenerin Britta Jung

Paulina Pirro vom KSV Bad Kreuznach, die die Slalom-Wettkämpfe auf einem guten siebten Platz beendet hatte, kam im Einzelzeitfahren auf den zwölften Rang und schaffte damit unkompliziert den Sprung in die Kopf-an-Kopf-Rennen der rasanten Disziplin. Dort passierte ihr dann aber im ersten Rennen ein ähnliches Missgeschick wie Enrico Dietz einen Tag zuvor. Sie befuhr Tor sechs nicht korrekt und verpasste damit den Einzug ins Viertelfinale.

Der Bundesstützpunkt in Bad Kreuznach durfte sich zum Abschluss der Wettkämpfe aber noch über zwei Silbermedaillen freuen. Die auf der Nahe ausgebildete Britta Jung aus Zweibrücken wurde sowohl im Individual-Rennen als auch im Kajak-Cross Zweite.