Wegen einer Baustelle auf dem Luisenplatz ist das Veranstaltungsgelände des Deichstadtfests in Neuwied in Richtung Luisenstraße gezogen. Der Stimmung in der Innenstadt tat das kaum einen Abbruch.

Das positive Feedback für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im städtischen Amt für Stadtmarketing gab es schon am ersten Veranstaltungstag. Die Verantwortlichen in Sachen Organisation des 44. Deichstadtfestes hatten sich von den zahlreichen Renovierungs- beziehungsweise Baumaßnahmen in der Innenstadt nicht abschrecken lassen und gezwungenermaßen ein etwas unkonventionelles Neues, dann aber wohl einmaliges, Festivalgelände aus dem Boden gestampft. Fünf Bühnen, über 100 Stunden Livemusik an vier Tagen, das hatte Neuwieds Oberbürgermeister Jan Einig schon bei der Eröffnung versprochen. Es allen musikalisch recht zu machen, dürfte auch in diesem Jahr wieder einer der Hauptansprüche der Veranstalter gewesen sein.

Auftritte der Tribute-Bands wie die Kiss Forever Band aus Ungarn, die sich derzeit auf Deutschland-Tournee befindet, aber auch die Nirvana-Coverband „Smells like Nirvana“ oder die erste Linkin-Park-Tribute-Band mit einer weiblichen Frontfrau zogen, die Deichstadtfest in ihren Bann. Ob Fan von Kiss, Nirvana oder Linkin Park, das war auch musikalisch erste Sahne und kam dem Original teilweise ganz schön nahe.

Was natürlich immer gut ankommt, das sind die Coverbands, die querbeet die Rock- und Pop-Klassiker, aber auch Schlagerszene oder den kölschen Karneval abdecken. Da hatten De Knocheläcker schon am ersten Veranstaltungstag die Messlatte ziemlich hoch gehangen. Die Jungs aus Engers sind schon seit Jahren Garant für ganz viele Musikfans vor der Bühne und wurden ihrem Ruf auch dieses Mal gerecht. Kölsche Töne, Partyhits und Schlager, das können auch Die Karos aus Wachtberg mit dem charismatischen Mike Rodigast am Mikrofon.

Wenn NonPlusX aus Hachenburg ihr Genre-Feuerwerk von aktuellen Charts über Rockklassiker bis Dance und NDW abliefern, werden Erinnerungen an die Auftritte von Sidewalk und anderen zuschauerträchtigen Abräumern wach. Und wer genau hinschaute, konnte mit Gitarrist Daniel Mockenhaupt sogar einen ehemaligen Sidewalk-Musiker erkennen. Neben NonPlusX wussten aber auch Tschau Johnny aus Rheinhessen, May und die Schlagerfürsten aus dem bayerischen Unterfranken, Kontrollverlust aus Brühl oder die Glam-Rock-Band Chicago Lane mit teilweise auch recht ausgefallen Coverhits zu gefallen. Wer eher gefallen an Reggae, Soca und Calypso-Klängen hatte, der wurde auf der Center-Bühne beim Auftritt von Riddim Posse reichlich bedient. Und wer ein waschechtes Elvis-Double anschauen und anhören wollte, der Neuwieder Horst-Peter Robiller war wieder da.

Den ein oder anderen Zuhörer mehr verdient hätte Songwriter und Multiinstrumentalist Batomae (David Müller aus Westfalen). Der hatte zwar seinen Fanclub mitgebracht, aber so richtig stimmungsgeladen ging es auf und vor der großen Bühne dann nicht zu. Da mussten dann auch die Veranstalter ein wenig Kritik einstecken, weil es an den Getränke- und Essensständen während des Batomae-Auftrittes doch recht ruhig war.

Da war es nicht verwunderlich, dass die Standbetreiber dann bereits am Samstagabend ein recht unterschiedliches Resümee zogen. Umsatzeinbußen bis zu 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr, so die ersten Hochrechnungen, da hatte man sich dank des tollen Sommerwetters doch ein wenig mehr versprochen. Ob es nun letztendlich an der Musikauswahl, an der ungewohnten Location wegen der Umbaumaßnahmen, den doch recht kräftigen Preisschwankungen oder einfach auf die aktuell etwas schwierige wirtschaftliche Lage zurückzuführen ist, ist unklar. Der ein oder andere heimische Imbiss-, Süßwaren- oder Getränkevertrieb dürfte sich da schon auf die Fertigstellung des Luisenplatzes freuen, mit einem Knuspermarkt im neuen Gewand und dann mit einem Deichstadtfest 2026 in fast gewohnter Form.