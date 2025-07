i Immer mehr Menschen sind pflegebedürftig. Oliver Berg. Oliver Berg/dpa/dpa-tmn

Seit Jahren steht die Pflegekammer Rheinland-Pfalz in der Kritik. Besonders die gesetzlich vorgeschriebene Pflichtmitgliedschaft sowie umstrittene Beitragsforderungen sorgen bei vielen Pflegefachkräften für Unmut. Immer mehr von ihnen suchen den juristischen Weg, um sich zu wehren. Proteste und Demonstrationen nehmen zu, ein Zeichen für die wachsende Unzufriedenheit innerhalb der Berufsgruppe. Am Samstag fand in Koblenz eine Demonstration gegen die Pflegekammer statt. Unter den Demonstrierenden war auch Stephanie S. aus dem Kreis Neuwied, die sich aktuell in einem Rechtsstreit mit der Kammer befindet.

Sie zeigte sich beeindruckt von der Resonanz: „Ich fand’s imposant, so viele dort zu sehen. Es sollen zwischen 600 und 700 Personen da gewesen sein“, sagt sie. Doch trotz des großen Zulaufs kam nach ihren Angaben keinerlei Reaktion vonseiten der Pflegekammer.

Stephanie S., die seit 2006 in der Pflege tätig ist, sieht in der Existenz der Pflegekammer seit 2016 keinen Fortschritt für den Beruf, im Gegenteil: „Es gibt keine Verbesserung in der Pflege.“ Besonders kritisch sieht sie die von der Kammer initiierte generalistische Pflegeausbildung, die zuvor getrennte Berufszweige wie Altenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege sowie Kinderkrankenpflege zusammenführt. „Wir haben keine reine Kinderkrankenschwester mehr, die ausgebildet wird, keine reinen Altenpfleger, nur noch Pflegefachmann oder Pflegefachfrau. Die Spezialisierung fehlt.“

Aus ihrer Sicht wird dadurch die fachliche Tiefe verwässert: „Ich finde, das ist durchaus ein Unterschied, ob man eine alte Person oder ein Kind pflegt. Und ich finde es schwierig, wenn das alles nur noch in einem Berufsbild zusammengefasst ist.“

Auch die zunehmende Akademisierung des Berufs lehnt sie ab. „Meiner Meinung nach kommen viele junge Menschen gar nicht mehr in die Pflege, weil die Ausbildung viel schwieriger geworden ist. Die Anforderungen sind extrem gestiegen.“ Die Pflegekammer hingegen betont die Vorteile der Reformen. In einer Stellungnahme heißt es: „Die Kammer setzt sich für gute Pflege ein. Wir wollen den Beruf weiterentwickeln und akademisieren, das Berufsbild soll aufgewertet werden.“

Ziel sei es, Pflegefachpersonen mehr Verantwortung zu übertragen: „Muss denn wirklich alles vom Arzt gemacht werden? Oder kann das nicht auch eine qualifizierte Pflegekraft übernehmen?“ Zur Kritik an der aktuellen Ausbildung erklärt die Kammer: „Es wurde bewusst entschieden, eine gemeinsame Grundausbildung anzubieten. Danach besteht die Möglichkeit, sich weiterzubilden, ähnlich wie bei Ärzten.“ So könne man nach dem Berufseinstieg entscheiden, wohin man sich entwickeln möchte. Stephanie S. widerspricht dieser Darstellung. Sie kritisiert, dass die neuen Pflegefachkräfte oft nicht die gleiche fachliche Tiefe mitbringen wie früher: „Auch wenn sie engagiert sind, sie lernen eben nicht das, was wir damals vermittelt bekommen haben. Diese Rückmeldung höre ich von vielen Kollegen.“