In 17 Tagen 5600 Kilometer auf dem Roller zurückgelegt: Der 70-jährige Heino Behrens aus Leutesdorf ist im Mai an die Grenzen seiner körperlichen Belastbarkeit gegangen, um den nördlichsten Punkt des europäischen Festlands, das Nordkap in Norwegen, zu erreichen. Der Antrieb, diese Strapazen auf sich zu nehmen, war nicht nur die Erfüllung eines Herzenswunsches, sondern auch der schmerzliche Verlust seines Bruders Detlev, der im Februar im Alter von 60 Jahren verstarb. Ihm und einer ebenfalls kürzlich verstorbenen Bekannten widmete Behrens schließlich diese Reise. „In meinen Gedanken waren sie bei jeder Etappe dabei“, berichtet der Rollerfahrer.

„Es sollte ein Urlaub sein, wurde aber ein Abenteuer, mit dem ich nicht gerechnet habe.“

Heino Behrens über seinen Trip ans Nordkap

i Der Fluss Repparfjordelva im Norden Norwegens. Heino Behrens

Sein treues Gefährt während der waghalsigen Tour war der 125-Kubik-Motorroller Peugeot Belville. „ Es sollte ein Urlaub sein, wurde aber ein Abenteuer, mit dem ich nicht gerechnet habe. Es war doch recht kalt und weit“, sagt Behrens rückblickend. Rückendeckung für diese besondere Reise bekam er von seiner Familie, allen voran von seiner Frau Heidi. Die beiden gebürtigen „Nordlichter“ leben seit 34 Jahren im Weinort Leutesdorf. „Ich war ganz entspannt“, sagt die 65-Jährige. Via Smartphone-Tracking habe sie immer gewusst, wo er sich aufhalte.

i Heino Behrens aus Leutesdorf am Globus des Nordkaps. Heino Behrens

Es gab keinen Plan B

Mit einem Zelt, einer Isomatte und einem Schlafsack ausgerüstet fuhr er Mitte Mai los, ohne genau zu wissen, welche Zwischenetappen er auf der weiten Strecke einlegen wird. „Nur die Überfahrt zwischen Kiel und Göteborg war geplant“, so Behrens. Übernachtet hat er dann doch lieber im Hotel als im mitgebrachten Zelt. Ein spezielles Sitzkissen seiner Freundin Andrea Wilsberg half ihm, die langen Tagesfahrten auf dem Roller auszuhalten. Sorge, dass die vier Jahre alte Maschine auf der langen Reise irgendwann „den Geist aufgibt“, habe Behrens nicht gehabt – ebenso wenig wie einen Plan B.

„Ich habe mir die Finger am Auspuff aufgewärmt.“

Heino Behrens über die kühlen Temperaturen auf seiner Reise durch Nordeuropa

Doch die Kälte machte dem 70-Jährigen während der Fahrt durch Schweden über Finnland nach Norwegen zu schaffen. „Ich habe mir die Finger am Auspuff aufgewärmt“, schildert Behrens. Am Olderfjord, 120 Kilometer vor dem Ziel, zwangen den Leutesdorfer Temperaturen von minus 10 Grad und ein dichtes Schneetreiben beinahe zum Abbruch seiner Reise. „An dem Abend war ich total durchgefroren. Ich habe gedacht: ,Das schaffst du nicht mehr.’“ Am nächsten Tag beim Frühstück lernte er Gerd und Karin Hirth kennen. Das Paar war mit dem Auto in Norwegen unterwegs und nahm ihn die letzte Etappe bis zum Nordkap mit. Er bezeichnet sie als seine „Schutzengel auf vier Rädern“.

i Sehnsuchtsort vieler Touristen: das Nordkap. Heino Behrens

Nächste Ziele: Rallye Dakar oder Nepal

An der Globus-Skulptur auf dem Nordkapplateau nach sechs Tagen endlich angekommen, habe Behrens „Endorphine live erlebt“. „Es wird ein einmaliges Erlebnis bleiben“, schwelgt der Leutesdorfer in Erinnerungen. Neben der besonderen menschlichen Begegnung mit Familie Hirth, zu der er seitdem engen Kontakt pflegt, ist ihm ein tierisches Aufeinandertreffen auf der Rückfahrt mit einer Elchkuh hängen geblieben. Die nächsten Rollertouren hat Behrens bereits im Hinterkopf: die Strecke der Rallye Dakar oder ein Trip zu ihrem Patenkind in Nepal.