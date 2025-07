Wild und chaotisch: So erscheint der Gemeinschaftsgarten des Vereins ReThink am Rand von Neuwied auf den ersten Blick. Doch der Garten hat seine ganz eigene Ordnung – und soll laut Vereinsgründer Andreas Barth das Gemeinschaftsgefühl im Ort stärken.

Der Blick in die Zukunft stimmt viele desillusioniert, enttäuscht und pessimistisch. Anhaltende Kriege und Krisen erwecken den Eindruck, dass die Menschheit immer mehr auf Konfrontation statt Dialog setzt. Doch es gibt auch Gegenbeispiele. Andreas Barth hat zusammen mit anderen Hobbygärtnern im Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis einen Ort geschaffen, in dem das Miteinander im Vordergrund steht.

Es summt und schwirrt im Garten

Barth, eigentlich Systemadministrator vom Fach, bezeichnet sich selbst als Amateur, was die Gartenarbeit angeht. Vieles hat sich der Wahl-Neuwieder selbst beigebracht, und dennoch kratzt er nur an der Oberfläche, sagt der 40-Jährige. Damit geht es ihm wie vielen Mitgliedern im Verein ReThink. Sie alle eint der Wunsch nach einem nachhaltigeren Umgang mit der Erde und ihren Ressourcen sowie das Bedürfnis nach einem stärkeren Gemeinschaftsgefühl.

Vor vier Jahren gründete Barth zusammen mit sechs weiteren Mitgliedern den Verein. Schon nach wenigen Monaten begannen sie, das Grundstück am Stadtrand zu pachten. Statt perfekt angelegter Beete findet man dort unter anderem wild angeordnete Apfelbäume, Tomatenpflanzen oder bunte Stauden. Auf den ersten Blick wirkt alles etwas chaotisch, doch der Eindruck täuscht. „Es hat alles Konzept und Struktur“, stellt der Vereinsgründer klar.

Im Garten wird rein ökologisch gearbeitet, Pestizide oder Dünger sucht man dort vergeblich. Auch sogenanntes Beikraut darf meist stehen bleiben. „Da schauen wir extra, dass wir alles, was jetzt nicht wirklich unsere gepflanzten Sachen bedroht oder niederdrückt, dass wir das alles auch stehen lassen“, begründet Barth seine Entscheidung. Für die Tierwelt ist das eine Bereicherung: Es summt und schwirrt nur so vor Bienen, Schmetterlingen und anderen Insekten. Die sieht Barth gern. Nur manche Schneckenarten sorgen manchmal für Probleme.

i Im Gemeinschaftsgarten kommen keine Pestizide oder Dünger zum Einsatz. Auch das sogenannte Beikraut ist willkommener Gast, solange es andere Pflanzen nicht stört. Viktoria Schneider

Der 40-Jährige versteht den Garten als Experimentierfeld für Hobbygärtner. Egal ob Vereinsmitglied oder nicht: Alle Interessierten dürfen sich dort ausprobieren, ihr Wissen teilen und voneinander lernen. „Das Ganze hier ist nicht unter der Prämisse, dass wir hier möglichst effizient möglichst viel Ernte herausholen wollen, sondern mehr, dass wir das als Gemeinschaftsprojekt machen“, erklärt Barth. „Wir testen einfach, was funktioniert. Und was hier nicht wachsen will, da wissen wir dann: Ne, dann probieren wir was anderes aus.“

„Wir testen einfach, was funktioniert.“

Andreas Barth, ReThink

Zur Gartenarbeit gehört natürlich auch die Pflege des Grundstücks. Dafür treffen sich die Mitglieder regelmäßig und schauen nach dem Rechten. Dann wird mal wild gewachsenes Gras entfernt oder auch an anderen Vereinsprojekten gearbeitet. Im vergangenen Jahr haben sie zum Beispiel eine Auffangvorrichtung für Regenwasser gebaut, die den trockenen Boden bewässert. „Allein die Aktion, da zusammen etwas zu bauen und auf die Beine zu stellen, das ist sehr schön“, sagt der Vereinsgründer strahlend.

i Das Thema Nachhaltigkeit zieht sich durch den gesamten Garten. Statt Plastikflaschen werden hier etwa wiederverwendbare Glasflaschen zur Markierung genutzt. Viktoria Schneider

Gemeinschaft im Grünen

Das Miteinander steht hier klar im Vordergrund. Barth findet: „Die Gemeinschaft, die da entstanden ist, ist sehr positiv, sehr gegenseitig fördernd, und es sind sehr schöne Einflüsse für alle.“ Im Ort hätten sich gute Bekanntschaften entwickelt. Man tauscht sich aus, man teilt sein Wissen, man kommt sich näher.

Das macht Gemeinschaft für Andreas Barth aus. Es gehe darum, sich einzubringen, voneinander zu profitieren und Unterschiede zu tolerieren und auszuhalten. „Solange niemand einem anderen schadet, kann man trotzdem gut zusammenleben und zusammenarbeiten. Das ist auch das, was wir hier vor Ort rüberbringen und fördern wollen“, erklärt der Vereinsgründer.

i Ob Mais, Knoblauch, Kürbisse oder Erdbeeren: In den vergangenen Jahren hat sich der Verein ReThink sich durch verschiedene Obst- und Gemüsesorten durchgetestet. Viktoria Schneider

Viele Menschen besitzen einen pessimistischen Blick auf die Zukunft, findet Barth, die meisten Leute haben keine große Hoffnung mehr. Umso mehr freut es ihn, dass Vereine wie seiner Zulauf bekommen. „Ich sehe auch, dass solche Beispiele hier für viele ein bisschen Hoffnung geben“, freut sich der 40-Jährige. „Wir sind hier schon ein bisschen ein Beispiel dafür, wie eine Gesellschaft funktionieren könnte, wenn man positiv zusammenarbeitet statt gegeneinander.“

