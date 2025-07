Nicht nur in den Hauptverkehrszeiten geht in der Ortsmitte von Straßenhaus nahezu nichts mehr. Rund 20.000 Fahrzeuge drängeln sich täglich durch den Ortskern. Im Frühjahr möchte sich der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mit den Plänen einer Umgehungstrasse beschäftigen. Wann die dann umgesetzt werden, dürfte wohl noch einige Jahre dauern. Für Diskussionsstoff ist in der Gemeinde jedenfalls gesorgt, und die meisten wären froh, wenn sich die Verkehrsströme am Ort vorbeibewegen würden.

„Das ist schon der Wahnsinn, was hier morgens und abends abgeht.“

Holger Reinhard aus Jahrsfeld

„Die Umgehung muss kommen, daran gibt es gar keinen Zweifel“, sagt Holger Reinhard, der als Jahrsfelder ein paar Meter weg von der Bundesstraße wohnt. „Das ist schon der Wahnsinn, was hier morgens und abends abgeht. Als Linksabbieger hast du oft nur eine Chance, wenn ein freundlicher Fahrer dir entgegenkommt und dich durchlässt. Von der Schwierigkeit, die Straße als Fußgänger zu überqueren, ganz zu schweigen. Klar, die Tunnellösung wäre nachhaltig das Beste, aber es muss auch alles bezahlbar sein, nicht nur der Bau, auch die Instandhaltung kostet ja einiges.“

i Auch Lkws rollen fast im Sekundentakt durch Straßenhaus. Jörg Niebergall. LKW im Sekundentakt

„Egal, was kommt, es muss sich für den Ort positiv auswirken“, sagt Samuel Drees, Polizeibeamter aus Straßenhaus. „Die Anzahl der Fahrzeuge muss merklich reduziert werden, selbst wir von der Polizei haben manchmal Probleme, zum Einsatzort zu kommen. Darüber darf man aber auch die Geschäfte und die Menschen im Ort nicht vergessen, die Infrastruktur muss stimmen.“

Erwin Kaul hat Fahrzeuge im Sekundentakt gezählt

Erwin Kaul, Anwohner der Raiffeisenstraße (B256), wollte es etwas genauer wissen und zählte die Fahrzeuge quasi im Sekundentakt. „Im Schnitt kommt alle viereinhalb Sekunden ein Auto“, so Kaul. „Manchmal eben auch 15 Sekunden keines und dann wieder alle zwei Sekunden. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Es ist schon schlimm, es ist manchmal nicht möglich, überhaupt auf die andere Straßenseite zu kommen.“ Anders als die Mitglieder der Bürgerinitiative wäre Kaul mit einer Umgehung zufrieden. „Auf den Tunnel warten wir in 50 Jahren noch“, so der gelernte Bauingenieur. „Die Kosten für eine Trasse an Straßenhaus vorbei würden nur die Hälfte von dem betragen, was ein Tunnelbau kostet.“

i Fußgänger kommen kaum über die Straße, und Linksabbieger haben es schwierig. Jörg Niebergall

Was die betroffenen Geschäfte anbelangt, sieht Kaul die Angst unbegründet. „Viele Geschäfte haben jetzt schon geschlossen. Und Metzgerei, Supermarkt und das Eiscafé dürften genauso gut angenommen werden wie jetzt.“ Ehefrau Hiltrud fügt hinzu: „Ein Wunder, dass hier noch nichts passiert ist. Besonders der Lkw-Verkehr ist ganz schön stressig.“

„Aber vielleicht erleben das ja meine Enkel noch.“

Ingrid Mendel (82) erinnert daran, dass es erste Gespräche über eine Umgehung schon vor 40 Jahren gab.

Das findet dann auch Nachbarin Ingrid Mendel (Eichenstraße/Raiffeisenstraße). „Der Verkehrslärm ist schon sehr laut, wenn die Lastwagen durch Straßenhaus brettern“, meint die 82-Jährige. „Aber erste Gespräche über eine Umgehung gab es vor 40 Jahren schon. Da müsste ich dann schon 120 Jahre alt werden, wenn ich eine Umgehung noch mitbekommen möchte. Aber vielleicht erleben das ja meine Enkel noch.“