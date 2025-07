Verkehrszeichen und Leitpfosten beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

In beiden Fällen konnten bislang keine zugehörigen Verkehrsunfälle festgestellt werden.



Im Zeitraum vom 01.07.2025 bis 04.07.2025 wurde in der Gemarkung Leubsdorf auf der Kreisstraße 8 (K 8) ein Leitpfosten beschädigt. Die genaue Unfallstelle an der K 8 liegt bei KM 1,550.



Ein weiterer Vorfall ereignete sich im Zeitraum vom 03.06.2025 bis 10.06.2025 auf dem Rolandsecker Weg (K 23) in Rheinbreitbach. Dort wurde das Verkehrszeichen für den gemeinsamen Geh- und Radweg beschädigt. Auch hier liegen der Polizei keine Hinweise auf ein verursachendes Fahrzeug oder einen gemeldeten Unfall vor.



Die Polizeiinspektion Linz hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe:



- Wer hat im genannten Zeitraum in den betroffenen Bereichen etwas

Auffälliges beobachtet?

- Wer kann Angaben zu möglicherweise beteiligten Fahrzeugen oder

Personen machen?



Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02644-9430 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein



Telefon: 02631-878-0





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell