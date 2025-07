Wasserspiel könnte Anfang September in Betrieb gehen

Unsere Zeitung hat sich dem Stand der Dinge beim Wasserspiel und der Toilettenanlage auf dem Luisenplatz sowie den Bauarbeiten in der Schloßstraße und an der geplanten Fahrradstraße erkundigt. Offenbar geht es jetzt überall voran.

Das Deichstadtfest ist in vollem Gange – und trotzdem ist der Luisenplatz weitgehend leer. Was in anderen Jahren undenkbar wäre, ist 2025 Realität. Denn im Bereich zwischen Mittelstraße und Marktstraße wird das neue Wasserspiel gebaut.

Eigentlich sollten die Arbeiten so terminiert werden, dass Veranstaltungen davon so wenig wie möglich betroffen sein sollten. Doch dann gab es Schwierigkeiten, ein Unternehmen zu finden, um den komplizierten Einbau der Pumpen umzusetzen. Das führte zu einer Verzögerung mit Baubeginn im späten Frühjahr dieses Jahres.

Immerhin scheint im zweiten Anlauf aber alles glatt zu laufen. Nina Porz, Leiterin des städtischen Bauamts, ist optimistisch: „Obwohl die bisher durchgeführten Arbeiten recht komplex waren, liegen wir absolut im Zeitplan. Wenn alles weiter so glatt läuft, sollte die gesamte Technik innerhalb der nächsten zwei Wochen fertiggestellt sein“, sagt sie.

Die große Pumpenanlage wurde schon zu Beginn der Arbeiten im Luisenplatz versenkt. Im Anschluss verlegten die Fachleute die Zu- und Ableitungen zu den einzelnen Fontänen. Wenn alles eingebaut und funktionstüchtig ist, steht noch die Gestaltung der Oberfläche an. „Sollten keine Komplikationen auftreten, rechne ich damit, dass das Wasserspiel Anfang September in Betrieb gehen kann“, sagt Porz.

Die Erneuerung des Platzes ist damit allerdings noch nicht abgeschlossen: Im Anschluss werden noch neue Bäume gepflanzt, der Fahnenhügel abgebaut und einige weitere Korrekturen durchgeführt. „Mit größeren Beeinträchtigungen ist dabei aber nicht mehr zu rechnen. Der Platz sollte dann wieder vollumfänglich genutzt werden können“, erklärt Porz.

Und auch bei einer anderen Baustelle kann es jetzt weitergehen: Seit Monaten steht die Toilettenanlage neben dem dafür vorgesehenen Fundament auf dem Marktplatz. Wegen eines Planungsfehlers konnte sie noch nicht darauf angebracht werden. Das Fundament muss in geringerer Höhe neu gegossen werden. Unklarheiten bezüglich der Versicherungen verhinderten bisher eine Fortführung der Arbeiten.

„Hier konnten wir nun endlich Klarheit herstellen, sodass ich hoffe, dass die Bauarbeiten schon in den nächsten Tagen beginnen können“, sagt Porz. Beauftragt sind sie bereits. Auf einen Termin für die endgültige Fertigstellung des Marktplatzes möchte sie sich jetzt allerdings noch nicht festlegen.

An der neuen Baustelle in der Engerser Straße geht es ebenfalls voran: Im ersten Schritt wird – beginnend bei der Wilhelmstraße – die alte Asphaltdecke abgetragen. Im Rahmen des Umbaus zur Fahrradstraße wird hier, wie auch schon in der Schloßstraße, die Gelegenheit genutzt, diverse Hausanschlüsse zu erneuern.

Baustellen sollen 2026 fertig sein

Aktuell ist hier wegen der Urlaubszeit nur ein Bautrupp im Einsatz, bald soll aber ein zweiter dazustoßen, damit die Arbeiten zügiger abgeschlossen werden können. Immerhin hatte Oberbürgermeister Jan Einig bei der Eröffnung des Deichstadtfestes angekündigt, dass bis zum kommenden Jahr die großen Baustellen in der Stadt fertiggestellt werden sollen.