Genauso hatten sich die Macher des Field-Invasion-Festivals 2025 den Auftakt am ersten Abend vorgestellt. Bei herrlichem Sommerwetter gingen 15 Teams bei der Feldmeisterschaft an den Start und lieferten sich bei den wieder einmal „genial“ ausgedachten Spielen wie „Bierbecher-Nicht-Ganz-Leertrinken“, „Puzzeln“, „Klamottensuche“ und vielen anderen Aktionen, bei denen es auf Geschichtlichkeit, Ausdauer, Trinkfestigkeit und auch ein wenig Glück ankommt, einen ordentlichen Wettstreit.

Auch das Campinggelände hatte sich gut gefüllt, bereits am Mittwoch waren die ersten Fans eingetrudelt, am Donnerstagabend dürften es rund 220 Feierwillige gewesen sein. „Wir hatten beim leicht verregneten Aufbau Anfang der Woche schon Bedenken mit dem Wetter“, so Max Bartels vom Orgateam. „Aber jetzt sieht es ja viel besser aus.“ Am Samstag steht ab 14.15 Uhr mit Soulstrike die erste Band auf der Bühne, Words of Farewell bestreiten ab 23 Uhr das Finale. Noch gibt es Tickets an der Tageskasse.