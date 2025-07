Manche Bürger dürften sich gewundert haben. Ihre Grundsteuerbescheide für das laufende Jahr, welche die Stadt Neuwied kürzlich verschickt hatte, sahen etwas anders aus als sonst. Im mittleren Bereich waren fälschlicherweise zwei Zeilen zur Grundsteuer aufgeführt. Diesen Fehler führt die Stadt laut Pressemitteilung auf technische Probleme zurück.

Korrigierte Bescheide werden automatisch versandt

Bei der Überprüfung sei festgestellt wurden, dass es in einigen, wenigen Fällen zu einer doppelten Veranlagung gekommen sei. „ Als wir die differenzierten Hebesätze eingeführt haben, mussten dafür programmtechnische Umstellungen vorgenommen werden“, ergänzte die Stadt am vergangenen Freitag.

Betroffene Grundstückseigentümer würden in den kommenden Wochen automatisch einen korrigierten Bescheid erhalten. Ein Antrag sei nicht erforderlich, sie müssten sich weder an die Stadtverwaltung noch an das Finanzamt wenden. Auf Nachfrage unserer Zeitung hieß es am Freitag, dass die neuen Bescheide aber noch nicht verschickt wurden.