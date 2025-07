Vielen Helfern und Unterstützern ist es zu verdanken, dass es die Kirmes in Neustadt noch gibt. So konnte auch am Wochenende ausgiebig gefeiert werden.

Vor rund zehn Jahren wäre die Neustädter Kirmes fast Geschichte gewesen, wenn sich nicht die Vereine zusammenengesetzt und eine Lösung gefunden hätten. So konnte die Gemeinde auch in diesem Jahr wieder zünftig ihr Traditionsfest feiern. Ortsbürgermeister Thomas Junior begrüßte die Gäste am Platz vor dem Bürgerhaus. Er dankte den vielen Helfern, der Funkengarde, den Sportfreunden und dem NKV Neustädter Karnevalsverein für die geleistete Arbeit im Vorfeld und während der Kirmes. Junior begrüßte die Ehrengäste Landrat Achim Hallerbach, Bürgermeister Michael Christ, Beigeordnete und die vielen Gäste der kleinen Eröffnungsfeier. Einen weiteren Dank richtete er an die Geschäftswelt in Neustadt, die es wieder ermöglicht habe, dass die vielen Preise der großen Tombola einen neuen Besitzer finden, und auch den Betreibern der Fahrgeschäfte dankte er. Nach dem Fassanstich heitzte DJ m4niac ein. Am Samstag gab es Livemusik von Musikmoments. Der Kirmessonntag gehörte den Familien.