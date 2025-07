Das Deichstadtfest musste wegen der Baustelle ausweichen: In diesem Jahr wird statt des Bereiches vor der ehemaligen Hauptpost der Parkplatz in der Luisenstraße genutzt. Die Athmosphäre ist hier etwas anders, aber sicher nicht schlechter. Nach dem Auftaktabend, an dem wie immer viele Neuwieder in der Stadt waren, ging es am Samstagabend mit einer bunten und gelungenen Musikmischung weiter. Das Video zeigt einige Impressionen der ersten beiden Tage.