In Leutesdorf haben sich am Freitag Kommunalpolitiker aus dem Kreis Neuwied und von außerhalb mit Winzern ausgetauscht. Sie haben sich insbesondere nach dem Zustand der hiesigen Weingüter erkundigt.

Wenn sich Neuwieds Landrat Achim Hallerbach und die hiesigen Bürgermeister zur Begutachtung ihrer Weingüter in Leutesdorf treffen, hat das gleich mehrere Gründe. Zum einen nehmen die Kommunalpolitiker ihre städtischen Weingüter in Augenschein und legen noch hier und da Hand an. Zum anderen verweisen die Weinsteigwinzer gern auf die anstehende Veranstaltung „Tafeln am Strom“ am 2. August. „Vor einigen Jahren nahmen wir die 1150-Jahr-Feier zum Anlass, die städtischen Weingüter von der gefährlichen fünf Meter hohen Mauer im Steilhang hier unten an einen prominenten Ort vor der Kirche direkt neben dem Traubenträger zu verlegen“, so der Sprecher der Leutesdorfer Weinsteigwinzer, Gotthard Emmerich. Die Winzer pflegen zusammen mit der ARGE Kulturlandschaft mit jeweils zwei Rebstöcken die Weingüter der Landkreise Neuwied und Altenkirchen, der Stadt Neuwied, der VG Bad Hönningen und Weißenthurm, sowie Andernach und Herford in Nordrhein-Westfalen.

Verbindung zwischen Herford und Leutesdorf hat lange Tradition

Und genau aus den Weingütern der letztgenannten Städte ergibt sich diese Tradition. Beide Städte schreiben Jahrhunderte alte Weinbergsgeschichte in Leutesdorf. Im Jahr 565 wurden die Weinberge gegenüber der Stadt Andernach von Venantius Fortunatus beschrieben und damit der fast 1500 Jahre alte Weinanbau in Leutesdorf belegt. Anschließend im Jahr 868 schenkte König Ludwig dem Herforder Frauenkloster ein Leutesdorfer Weingut mit den dazugehörigen Weinbergen. Diese Urkunde ist wiederum die Grundlage für die Existenz Leutesdorfs, die sich 2018 zum 1150. Mal jährte.

Im Laufe der Zeit luden die Winzer benachbarte und befreundete Kreise, VGs und Städte dazu ein, auch ihr kleines Weingut zu pflegen und somit einen „stattlichen Weinberg“ an prominenter Stelle entstehen zu lassen. „Es wird vermutet, dass das gute Wachstum der Reben durch den ’reichlichen Mist’ gefördert wird, den die Räte in ihren jeweiligen Amtsstuben produzieren“, so Emmerich mit einem Lächeln auf den Lippen, „und nun zum Dung der Reben genutzt wird.“