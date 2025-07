Das „Field Invasion Festival“ hat Hunderte Gäste drei Tage lang nach Urbach gelockt. Unsere Zeitung hat sich unter die Besucher gemischt und gefragt, was sie an dem Metal-Festival so lieben.

Drei Tage lang „Field Invasion“-Festival, das ist dann für viele der Besucher der gelungene Kurzurlaub, das jährliche Camping-Abenteuer, der seit Monaten geplante Konzertbesuch oder einfach nur Spaß, Musik und viele gleichgesinnte Leute kennenlernen. Das Festival, Premiere im Jahr 2006, überzeugt auch 19 Jahre nach seinem Startschuss mit zivilen Preisen, herrlichem Campground, einer großen Anzahl von hilfsbereiten Mitarbeitern und natürlich ganz viel Musik. Gleich 15 Bands, meist in der Heavy-Metal-Szene zu Hause, rockten und groovten, was die Gitarren hergaben. Über 750 Gäste aus der Umgebung, aber auch aus den angrenzenden Bundesländern waren gekommen.

i Kyra Gehder aus Weitersburg (3. von links) genießt das gut temperierte Wasser im Fass-Whirlpool. Jörg Niebergall

Alex Otto aus Münster ist gleich in doppelter „Funktion“ mit dabei. Am Freitag mit Kumpels und Freundinnen aus Münster angereist, ist er nicht nur ein begeisterter Besucher, er ist auch gleichzeitig Leadsänger des Headliners am Samstagabend, der Death-Metal-Band Words of Farewell. „Wir haben vor drei Jahren schon mal hier gespielt“, sagt Otto. „Das war damals richtig klasse. Da mussten wir einfach wiederkommen.“ Damals mit dabei war auch Erik Gaßmus als Gitarrist. Mittlerweile ist er „nur“ noch Fan, aber den Auftritt seiner Ex-Kollegen wollte er sich dann doch nicht entgehen lassen. „Und dann haben wir ja auch noch ganz viel Spaß außenrum“, so Gaßmus.

i Alex Otto (2. von rechts), Leadsänger von "Words of Farewell" mit Ex-Gitarrist Erik Gaßmus (links). Jörg Niebergall

Spaß haben, nette Leute kennenlernen, das ist auch für Marie Haupt aus Ettringen einer der Hauptgründe, warum sie seit 2018 jedes Mal hier mit dabei ist. „Wir sind mit einer größeren Gruppe hier“, sagt die 23-Jährige. „Die Musik ist klasse, und auch das Camp-Gelände ist einfach spitze.“

Jens Geyer aus Roßbach (Westerwaldkreis) hat dagegen seine Campingausrüstung bei seiner Field-Invasion-Premiere zu Hause gelassen. „Ich bin heute gekommen, um die Band meiner Kumpels zu sehen und zu hören“, sagt Geyer. „Die Musik ist einfach meins. Da ich aber am Sonntag noch Termine habe, lasse ich das mal mit dem Campen und fahre am Abend noch heim.“

i Jonas Schürmann (2. von rechts) schmeckt das Bier, Jannes Latz (2. von links) mag die Musik. Jörg Niebergall

Jonas Schürmann aus Köln ist bereits zum dritten Mal hier und freut sich nicht nur auf Musik und Camping-Atmosphäre, sondern ganz besonders auf die Bierauswahl. „So ein Hachenburger findest du in der Domstadt nur selten“, sagt der 31-Jährige. „Auch wenn es in Köln zahlreiche Musikveranstaltungen gibt, das Bier in Urbach ist einfach das Beste.“ Jannes Latz aus Koblenz mag es da eher musikalisch, ist aber auch einem Bierchen nicht abgeneigt. Er ist zum zweiten Mal dabei, hätte sich gut vorstellen können, auch mit seiner Band auf der Bühne zu stehen, was aber personell nicht machbar war. „Wir wurden angefragt“, sagt Latz. „Ging aber nicht. Jetzt würden wir uns freuen, im nächsten Jahr mit dabei zu sein.“

Kyra Gehder aus Weitersburg genießt derweil das gut temperierte Wasser im Fass-Whirlpool. „Ich habe ein paar Bekannte in den Bands“, sagt die 26-Jährige. „Ich bin zum dritten Mal hier und komme gern wieder. Man kennt so viele Leute und hat so viel Spaß.“

i Thorvi mit Mama Sonia Brenner Jörg Niebergall

Jüngster Besucher war übrigens der zweijährige Thorvi, Sohn von Sonia und Marcel Brenner aus Höchstenbach. Auf dem Festivalgelände war er dann stets mit einem Lärmschutz ausgestattet. Papa und Mama waren übrigens zum zweiten Mal hier, verzichteten aufs Campen und übernachteten zu Hause. Spaß beim Festival hatten aber alle drei.

i Entspannte Stimmung auf dem "Field Invasion"-Festival" in Urbach Jörg Niebergall

Und bei so vielen zufriedenen kleinen und großen Gästen zogen auch die Macher ein positives Fazit. „Alles prima, auch das Wetter hat ja im Gegensatz zum Horizon-Festival mitgespielt“, so Max Bartels vom Organisationsteam. „So könnte es immer sein.“ Field-Invasion 2026 ist übrigens am zweiten Juli-Wochenende geplant, das Horizon-Festival im Mai wohl wieder an der Grillhütte in Muscheid.