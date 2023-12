Plus Alf/Bengel Nach mehr als einjähriger Sperrung: Wieder freie Fahrt im Alfbachtal Noch vor Weihnachten wird die B 49 im Alfbachtal für den Verkehr geöffnet. Das teilt Bernd Cornely, Leiter des Landesbetriebes Mobilität (LBM) Cochem-Koblenz, mit. Mehr als ein Jahr lang war die Strecke gesperrt, was für Verkehrsteilnehmer zu erheblichen Umwegen und Beeinträchtigungen führte.

Die Gesamtmaßnahme umfasst dem LBM zufolge mehrere wichtige Bausteine: die erstmalige Herstellung eines Radweges in dem Tal als wichtiger Lückenschluss zwischen der Kreisgrenze Bernkastel-Wittlich und dem vorhandenen Fernradweg an der Mosel; die Erneuerung der Fahrbahn der Bundesstraße 49 verbunden mit einer Aufweitung des Querschnitts in den Kurven; die Sicherung von Böschungen; die Erneuerung und ...