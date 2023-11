Plus Cochem Nach Großbrand und langem Löscheinsatz: Was wird aus Ex-Weingut in Cochem? Die Löscharbeiten währten die ganze Nacht. Nach dem Großbrand an der Pinnerstraße in Cochem stellen sich einige Fragen. Nicht zuletzt, weil die Stadt aus dem nun größtenteils zerstörten früheren Weingut ein Museum samt Weinbergsbahn machen wollte. Von David Ditzer

Ein Großbrand hat am Montagabend das leer stehende ehemalige Weingut Rademacher an der Pinnerstraße in Cochem weitgehend zerstört. Verletzt wurde niemand, die Brandursache ist noch unklar. Insgesamt rund 150 Kräfte der freiwilligen Feuerwehren, des Technischen Hilfswerks (THW) und des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) waren im Einsatz. Die Wehrleute kämpften die ...