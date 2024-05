Enkirch

Körperverletzung in Enkirch: Zwei Jugendliche niedergeschlagen

i Symbolbild Foto: Monika Skolimowska/dpa

In der Nacht von Samstag, 25. Mai, auf Sonntag kam es in Enkirch an der Mosel gegen 0.45 Uhr zu einer Auseinandersetzung im Bereich der Bushaltestelle an der B 53.