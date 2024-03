Plus Cochem/Büchel

In Fliegerhorst Büchel eingedrungen: Erneut Atomwaffengegner in Cochem verurteilt

i Das Amtsgericht in Cochem war Schauplatz eines neuerlichen Prozesses, bei dem sich Atomwaffengegner verantworten mussten, weil sie auf das Gelände des Luftwaffenstützpunktes Büchel eingedrungen waren. Foto: Kevin Rühle (Archiv)

Das Cochemer Amtsgericht hat erneut zwei Friedensaktivisten wegen Hausfriedensbruchs zu Geldstrafen verurteilt. Die 58-jährige Miriam Krämer aus Ahlen in Baden-Württemberg erhielt eine Geldstrafe in Höhe von 1500 Euro, der 74-jährige Gerd Büntzly aus Herford in Nordrhein-Westfalen muss 2700 Euro zahlen.