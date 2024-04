Plus Kaisersesch

Grundschüler erhalten Einblicke in Bücherei: 200 Kinder ins Lesen vertief

i Lesen macht Spaß. Über das vielfältige Angebot der KöB informierten sich die Schülerinnen und Schüler in Kaisersesch. Foto: Marianne Johann

Für die Katholische öffentliche Bücherei (KöB) Kaisersesch ist die Leseförderung ein großes Anliegen. Daher lädt sie die Schüler zum Besuch in die Räumlichkeiten ein, um die Motivation zu stärken. Zehn Klassen der Grundschule Kaisersesch und zwei Klassen (drei folgen noch) der Grundschule Landkern-Greimersburg mit insgesamt circa 200 Schülerinnen und Schülern besuchten kürzlich die Bücherei St. Pankratius in der Koblenzer Straße in Kaisersesch. Das teilt die KöB mit.