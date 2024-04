Plus Cochem

Neue Bushaltestelle auf der Conder Höhe: Mit dem ÖPNV zum Sport und Wandern

i An dem Wanderparkplatz auf der Conder Höhe wird ab 1. Mai eine Bushaltestelle sein: Dies geschah auf Anregung von Jürgen Sabel vom Turnverein (TV) Cochem. So soll man künftig mit dem ÖPNV zum Sport fahren können. Foto: Ulrike Platten-Wirtz

Gekleidet in Sportsachen, vielleicht statt Laufschuhen aber auch Wanderschuhe an den Füßen: Das ist die Vision, die Jürgen Sabel von den Fahrgästen der Buslinie 703 hat. Denn ab 1. Mai hält der Bus am Wanderparkplatz Conder Höhe. Das ist neu, denn vorher fuhr das Fahrzeug daran vorbei. Doch auf Anregung des Turnvereins (TV) Eintracht 1862 Cochem entsteht nun hier eine neue Bushaltestelle.