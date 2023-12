Plus Bruttig-Fankel Brand in Fankeler Wohnhaus: Lage schnell unter Kontrolle, keine Verletzten Einen Dachstuhlbrand in einem Fankeler Wohnhaus haben die freiwilligen Feuerwehren aus Bruttig-Fankel und Cochem am Samstagmorgen schnell unter Kontrolle gebracht. Verletzt wurde niemand. Von David Ditzer

Im Dachgeschoss des von mehreren Parteien bewohnten Mietshauses an der Moselstraße in Fankel war es zunächst zu einem Kokelbrand einer elektrischen Leitung gekommen. "Durch die verkokelte Leitung wurde dann auch das Holz in Mitleidenschaft gezogen", erläutert Wolfgang Lambertz, Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Cochem an der Einsatzstelle. Haus unbewohnbar, weil es keine ...