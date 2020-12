Weiterbildung erfolgreich: Zehn Wäller Erzieherinnen werden zu Sprachförderkräften

Kreis Altenkirchen

Die Entwicklung von Sprachkompetenz ist ein zentraler Schlüssel zur Bildung, eine wichtige Voraussetzung für den schulischen und beruflichen Erfolg sowie für eine aktive, verantwortungsvolle Beteiligung am gesellschaftlichen und politischen Leben. Das landesweite Qualifizierungskonzept „Mit Kindern im Gespräch“ fokussiert auf Sprachförderstrategien und vermittelt den pädagogischen Fachkräften hilfreiche „Werkzeuge“ sowohl für die zusätzliche Sprachförderung als auch für die alltagsintegrierte sprachliche Bildung. Im Rahmen des Landesprogramms „Zukunftschance Kinder – Bildung von Anfang an“ wird der Ausbau der Sprachfördermaßnahmen in Kindertagesstätten daher besonders gefördert. „Um zu gewährleisten, dass die zusätzlichen Sprachfördermaßnahmen auf hohem Niveau erfolgen, werden landesweit Qualifizierungen für die in den Kindertageseinrichtungen tätigen Sprachförderkräfte angeboten“, betonte Kursleiterin Siglinde Czenkusch bei der Übergabe der Zertifikate an die Fachkräfte in Wissen. Zehn Erzieherinnen aus Kindertagesstätten im Westerwald haben diese berufsbegleitende Weiterbildung in Trägerschaft der Kreisvolkshochschule (KVHS) in Altenkirchen erfolgreich abgeschlossen – seit 2007 bereits die 16. Qualifizierungsreihe zur Sprachförderkraft der KVHS Altenkirchen. „In neun durch Selbstlernmaterialien unterstützten ganztägigen Fortbildungsmodulen werden die Teilnehmenden in ihren Kompetenzen weiter gestärkt und inhaltlich weitergebildet. Aufgrund der Corona-Pandemie fanden in dieser Qualifikation erstmals einige Module auch online statt“, unterstrich die Kursleiterin. Ab Januar 2021 plant die Kreisvolkshochschule eine neue Qualifizierungsreihe „Sprachförderung“ .