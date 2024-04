Plus Altenkirchen

Vielfältiges Programm: Stadtfest lockt nach Altenkirchen

i Die Abba-Tribute-Band 4 Swedes gehört zum diesjährigen Musikprogramm des Altenkirchener Stadtfestes. Foto: Mike Hansen

Am kommenden Wochenende wird es wieder ein buntes Programm in der Kreisstadt Altenkirchen geben. Am Samstag, 4., und Sonntag, 5. Mai, findet das große Stadtfest in Altenkirchen statt. Das wird den Besuchern geboten.