Niederfischbach

Eine Luchsfamilie soll es möglichst bald im Tierpark Niederfischbach geben – in einem neuen, viel größeren Heim mit viel Lebensqualität und Liebesglück. Denn mit dem dreijährigen Kuder Fritz hat das Team um Peter Merzhäuser und Birgit Hausherr seit vergangenem Donnerstag ein allerliebstes Pinselohr am Start, das sich in absehbarer Zeit mit Mami Marie (4) beschäftigen soll. Doch erst mal muss sich das 42 Kilo schwere und etwa schäferhundgroße Katzenmännchen im Kesselbachtal eingewöhnen – immerhin lebte Fritz bislang mit seinem Paps und einem Bruder im Tierpark Olderdissen bei Bielefeld und muss Trennung und Transport noch verarbeiten.