Plus Altenkirchen

„Kribbeln im Bauch“ rührt zu Tränen: Bundeswehr Big Band und Pe Werner in Altenkirchen

Von Emily Roos

i Die Big Band der Bundeswehr und die bekannte Sängerin Pe Werner waren im Rahmen des Kultursalons nach Altenkirchen gekommen und boten dem Publikum einen unterhaltsamen Abend. Foto: Emily Roos

Die jüngste Veranstaltung des Kultursalons in der umgebauten Tennishalle an der Glockenspitze stellte sich erneut als Erfolg heraus. Der Leiter des Kulturbüros Felsenkeller, Helmut Nöllgen, begrüßte zu Beginn das Publikum in dem fast ausverkauften Saal. Danach betrat die Big Band der Bundeswehr unter Leitung von Bandleader Oberstleutnant Timon Oliver Chadik die Bühne.