Plus Friesenhagen CDU blickt kritisch in die Zukunft: Politiker Wolfgang Bosbach sprach in Friesenhagen Von Michael Kupper i Auf dem Podium zur iskussion Diskussion „Krieg und Krisen – Deutschland und Europa im Stresstest!“ saßen unter anderem der Landtagsabgeordnete Matthias Reuber (Mitte) und Wolfgang Bosbach (5. von links). Foto: Michael Kupper „Krieg und Krisen. Deutschland und Europa im Stresstest!“ hieß es in der Mehrzweckhalle neben der Friesenhagener Grundschule. Die mit mehr als 300 Personen sehr gut besuchte Veranstaltung im Rahmen der Reihe „Quo vadis“ war gemeinsam vom CDU-Ortsverband Wildenburger Land, von den CDU-Kreisverbänden Altenkirchen, Oberberg und Siegen-Wittgenstein, sowie vom CDU-Gemeindeverbands Wenden organisiert worden. Lesezeit: 2 Minuten

„Ich möchte konservativ sein können, ohne in die rechte Ecke gestellt zu werden“, sagte Matthias Mockenhaupt, Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Wildenburger Land, bei seiner Begrüßung. Während der Corona-Pandemie habe sich an vielen Stellen eine Schwarz-Weiß-Haltung entwickelt, die nicht immer demokratischen Grundsätzen entspreche: „Es ist Zeit, an Dingen festzuhalten, die sich bewährt ...