Plus Kreisstadt Von der Ahr zum Uni-Präsidenten in Saigon: Die Karriere des René Thiele Mit Wirkung vom 1. Februar hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier innerhalb seiner jüngsten Asienreise Prof. René Thiele für fünf Jahre zum neuen Präsidenten der deutsch-vietnamesischen Universität in Saigon begrüßt. Was zuerst als Nachricht für die Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler wenig aufregend erscheint, weckt aber bei genauem Hinsehen doch das Interesse. Thiele ist nämlich ein Junge aus Bad Neuenahr-Ahrweiler und in ihr wohlbekannt. Von Jochen Tarrach

Der am 30. Juni 1970 geborene René Thiele ist bei seinen Eltern Thiele-Köhler in der Havinganstraße in Heppingen aufgewachsen und hat 1991 am Are-Gymnasium in Bad Neuenahr sein Abitur abgelegt. Vater Dieter Thiele lebt heute in Löhndorf, und dort ist auch Sohn René mit Ehefrau Katharina und den drei mittlerweile ...