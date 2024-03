Drei Menschen verletzt: Schwerer Verkehrsunfall in der Nähe des Nürburgrings

Anzeige

In der Nähe des Nürburgrings ist es am Karfreitag gegen 17 Uhr zu einem schwere Verkehrsunfall gekommen, an dem fünf Fahrzeuge beteiligt waren. Die B412, auf der das Unglück geschehen ist, wurde aufgrund der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen in beide Richtungen gesperrt, eine Umleitung ist eingerichtet, teilt die Polizei mit.

Zwei Personen wurden bei dem Unfall leicht und eine schwer verletzt. Die Maßnahmen dauern noch an, teilte die Polizei gegen 18 Uhr mit. Am Nürburgring findet an diesem Tag der „Carfriday“ mit Zehntausenden Besuchern statt.