Plus Nürburgring

Verkehrssicherheit im Fokus: Biker erhalten beim traditionellen „Anlassen“ am Nürburgring wertvolle Tipps

i Verkehrssicherheit im Fokus: Zur Saisoneröffnung auf dem Nürburgring gibt das Team des ADAC-Mittelrhein am Sonntag, 28. April, Tipps rund um die Themen Motorrad und Verkehrssicherheit. Foto: ADAC/Simon Zimpfer

Ein actiongeladenes Programm erwartet große und kleine Motorradfahrer zur Saisoneröffnung am morgigen Sonntag, 28. April, am Nürburgring. Für einen sicheren Fahrspaß in der neuen Saison steht beim gemeinsamen „Anlassen“ auch das Thema Verkehrssicherheit im Fokus.